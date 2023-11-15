氣債主討錢...台中男東區行刑式開槍殺人 今逃死判無期

台中男子趙子穩不滿林姓友人催討債務，去年初約出林男在東區超商談判，趙朝林頭部開兩槍，一發子彈卡在顱內，趙被依殺人等罪起訴，一審判趙無期徒刑、褫奪公權終身，二審今宣判，有關殺人罪因事實認定與一審不同，撤銷原判決，但仍認定涉犯殺人、槍砲等罪，判無期徒刑、褫奪公權終身，併科罰金12萬元，仍可上訴。

判決指出，趙子穩（52歲）因債務糾紛，去年1月26日中午，約林姓友人到東區精武東路一間超商，二人在室外座位區談判，趙不滿談判過程中，林將毒品案件卸責給胞兄，造成自己需照顧胞兄的小孩，日常開銷變大，才需向林借錢，但林卻催討債務，讓趙心生不滿。

趙男因談判未果，隨即從隨身包包內拿出預藏的手槍，朝林頭部開兩槍，其中一槍貫穿、一槍子彈卡在顱內，林倒臥在血泊內，趙行凶後逃逸。

趙男在開車逃逸過程中還朝建國路一間車行的落地窗開槍，當日下午3時許欲聯絡媒體，揚言要在東協廣場頂樓訴說委屈，警方掌握情資後，喬裝記者身分，前往埋伏抓人，當場查獲作案手槍、遺書等贓證物。

檢警調查時，趙男辯稱，一時情緒失控開槍，「只有印象開一槍」；趙妻證稱，案發後有接到趙的電話，還收到一則「已經殺人」的簡訊。

一審審酌趙男行凶動機、犯罪手法等一切情狀後，依殺人罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，另依槍砲、恐嚇等罪各判6年、8月，併科罰金12萬元；3罪應執行無期徒刑、褫奪公權終身、併科罰金12萬元，全案上訴二審後今天宣判，雖針對殺人罪部分認定與一審不同，但仍判趙無期徒刑、褫奪公權終身、併科罰金12萬元，仍可上訴。

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