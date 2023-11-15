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男追女大生遭拒 嗆「找黑道大哥弄死你」判拘役百日再賠30萬
新北市彭姓男子4年前透過網路結識一名19歲女大學生，驚為天人展開猛烈追求，無奈郎有情妹無意遭拒，利用手機通訊軟體假冒他人名義，傳訊放話「找黑道大哥弄死你」。新北地院今年6月依強制及恐嚇危害安全罪，判處彭男拘役100天，得易科罰金10萬元；民事部分，新北地院民事法庭日前判決彭男應賠償精神撫慰金30萬元，可上訴。
判決指出，目前從事清潔業彭姓男子（28歲）於2019年10月透過網路交友軟體，結識當時就讀大學的19歲鄭姓女大學生，見面後驚為天人展開猛烈追求，無奈「郎有情妹無意」遭拒，彭男吞不下這口氣，利用手機通訊軟體假冒他人名義，自2019年12月12日至2020年1月29日，多次傳訊放話「找黑道大哥弄死你」、「媽的給我皮繃緊一點」、「我沒再怕，我有記你家地址跟手機啦，哈哈哈」，女大學生受到驚嚇報警處理並附帶民事告訴，請求侵權行為損害賠償60萬元。
彭男到案後，在警詢及檢方第一次偵訊時，均坦承犯行且很後悔對鄭女做這些事，卻在檢方第二次偵訊時大翻供，稱所有事情都不是他做的，也「不清楚是誰做的」，全盤否認所有犯行，法官認為彭男無心悔過，今年6月30日依強制及恐嚇危害安全罪，判處彭男拘役100天，得易科罰金10萬元；民事部分，新北地院民事法庭日前判決彭男應賠償受害鄭女精神撫慰金30萬元，仍可上訴。
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