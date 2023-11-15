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胯下點煙火自嗨 待辭警記大過

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

黃姓警員拍攝穿制服，臀部插仙女棒影片。圖／翻攝自記者爆料網
黃姓警員拍攝穿制服，臀部插仙女棒影片。圖／翻攝自記者爆料網
彰化縣和美警分局黃姓警員不滿考績被打丙，今年11月22日將離職，結束9年從警生涯，網路流傳他穿制服胯下插著仙女棒等脫序影片惹議。和美分局長廖志明說，黃姓警員行為已違反警紀，即便將離職，仍予懲處，記大過處分；他在影片中批評大霞派出所女所長林詩舫，警局認為林善盡職責，不受處分。

黃姓警員在影片中，穿著制服唱KTV、喝酒、在辦公室泡茶瓦斯爐點煙、屁股塞仙女棒跳舞等畫面，讓人看傻眼；他在臉書貼文「人生只有一回，不做等著後悔」，感謝賞他「餅」（丙）吃的現任所長；貼文最後附註，影片是現任所長所拍，要連帶處分就處分所長。

和美警分局長表示，該名員警表現不佳，被分局列為考核對象，經了解影片是多年前拍攝，員警考績曾被所長打「丙」，可能因此懷恨在心，才會流出影片並惡搞所長。

廖志明說，黃員在辭職前，將個人從警期間拍攝的影片剪輯，該員勤務中著制服參加飲宴唱歌、在駐地抽煙、對民眾有不雅行為，加上不當嘻鬧等汙衊警察形象舉止，已嚴重影響警譽；報請警察局從重記1大過處分。

彰化縣警局翻出黃姓警員過去上新聞的「黑歷史」，在新北市三峽區北大派出所任職時，為獲得嘉獎叫少年去超商買菸，被罰14萬元獲緩起訴；另在插角派出所時，不滿飼養13缸魚、龜被告誡，憤而檢舉副所長上班時間喝酒。

黃姓警員在臉書提到的女所長林詩舫，廖志明說，林已善盡考核責任，去年將表現不佳的黃打丙等，因此沒有違失，警方不會處分。

影片 制服 警察 離職

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