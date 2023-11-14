嘲笑成功嶺分隊長是「穿警犬背心的貓」 法官判有罪：算網路霸凌

于姓成功嶺替代役訓練班幹部認為同梯分隊長表現差，害大夥受責難，在社群網站張貼「貓穿著警犬背心」的圖片，在警犬背心上標註對方的職稱、全名，被控公然侮辱罪，台北地院審理，判于罰金5000元。可上訴。

法官認為，于主觀上認為全中隊因被害人遭受牽連及被長官責罰，這件事不是不能理性討論，如果可以指明被害人的缺失供論辯，且表達上避免用欺凌式訕笑或情緒性的穢語，就屬於言論自由的保障範圍。

不過，于在社群網站留言欄突然點名被害人的職位、姓名，公然訕笑被害人「如同僭越為警犬的貓」，形同網路霸凌。

判決說，于使被害人難堪、窘迫，還造成對方人格的貶損，確屬侮辱性的行為，考量他犯後曾表達歉意，只因被害人覺得受傷害很大，雙方未和解，審酌犯罪動機、所生危害等，依法判刑。

于與被害人都曾為成功嶺替代役訓練班第3大隊第11中隊的管理幹部，于因不滿被害人的表現，認為全中隊因此受到長官責難，2022年12月5日上網洩忿。

于使用「吃不飽胖不了」的暱稱在DCARD「軍旅」版公開留言欄中，張貼了一隻貓咪穿著警犬背心的圖片，還在貓咪所穿警犬的背心上標註為「分隊長」及標註被害人的全名，又在圖片上方加註「當你履歷是唬爛的」等文字，被害人提告，檢察官起訴于。