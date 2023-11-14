連署涉及不法…檢方收網抓電子遊藝場員工 5萬元交保

鴻海集團創辦人郭台銘連署已結束，士林地檢署查緝涉不法案件，今再度收網，約談電子遊藝場黃姓女子1人到案，檢察官複訊後，認定她涉犯總統副總統選舉罷免法、個資法、偽造為書等罪嫌，以5萬元交保候傳。

士檢掌握，台北市某張姓前里長於當地有相當人脈，疑似為了獲取不法利益，與不明共犯商議，以至少20餘萬元報酬，換取達成1千份連署書，明顯有對價關係，涉犯連署行賄罪，陸續交付空白連署書予熟識親友，並稱「1張連署書250元」。

檢調查出，除了日前遭收押的停車場管理員石姓男子，涉以500元收購連署書，並透過不明管道取得不知情民眾的身分證件正反面，並偽造簽名製作連署書，電子遊藝場黃姓女員工，也涉嫌以不明方式偽造連署書。

今天檢方訊問後，認定黃女涉犯總統副總統選舉罷免法連署行賄罪、偽造文書、個資法等罪嫌，諭令5萬元交保。

日前，張姓前里長遭聲押後，士檢陸續溯源，目前查到的最大咖角色，包含北投溫泉大亨陳仲明，還有去年選台北市議員第一選區（北投、士林）落選的65歲蘇府庭，以及郭台銘投資的快篩口水機的富佳生技公司代表人廖本揚等3人，陳因案遭羈押，蘇、廖2人各以30萬元交保候傳。