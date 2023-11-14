檢察官車禍性騷女大生「開房間」遭彈劾送懲戒法院 北檢發聲了

台北地檢署檢察官陳立儒與一名女大聲日前發生車禍，竟在討論和解過程中，屢次向申女大聲表示得以「做愛」、「開房間」抵付賠償金，被監察院認為嚴重斲傷司法形象，全票通過彈劾，移送懲戒法院審理。北檢表示，當初獲悉此案後便迅速完成調查，分別函送北市社會局及移送檢察官評鑑委員會審議，對於監察院決議予以尊重。

據了解，北市社會局性騷擾部分，陳立儒已與女大生和解獲撤案；而檢評會行政懲處部分，已於這個月3日，認定陳立儒行為不檢，未廉潔自持、謹言慎行，致力於維護檢察官榮譽及尊嚴，情節重大，而有懲戒必要，決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

陳立儒表示，當天他加班到深夜身心疲憊，下班後趕著回家帶小孩，與女大生發生擦撞事故後，因雙方對於和解難有共識，他一時情緒上湧，才用類似嗆聲的態度說出爭議言語，絕非有意性騷。若他當真有意性騷擾對方，相信女大生後來也不會跟他寫和解書和互留電話，並同意自社會局撤案，自己已請家人向對方道歉，現在只能尊重和面對彈劾。

監察院彈劾文指出，陳立儒5月21日與女大生在台北市萬華區發生行車事故糾紛，雙方針對賠償方式討論未果，陳竟未循報警等正當管道處理糾紛，卻向女方表示「所以我沒有要跟你要錢，你跟我做愛就好…要不要？」、「對…所以我沒有要跟你拿錢，你跟我做愛」，「對對對…所以我的意思是說，你如果願意跟我做愛，你就不用給我錢，那我也不管你到底有沒有18…」，「沒有，這條路有很多旅館啊」等語。

監察委員認為，事後陳立儒雖坦承當天確有情緒性發言，有違反檢察官倫理規範情事，雙方也調解成立，但陳立儒身為司法人員，未能謹言慎行，妥適處理，反而以顯含有性或性意涵之言語騷擾對方申，致女大生心生畏怖，感受敵意或冒犯之情境，實不可取。