快訊

藍白二次協商前夕 王金平出聲了！曝3原因指「侯柯配」是下架民進黨最佳組合

駕駛名字曝光！台女開車撞到日本母女釀1死1傷 1歲女嬰困車底不治

棒球／台北大巨蛋周六將迎民眾進場！今進行閉門測試賽 新北教頭點出1問題待改善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察官車禍性騷女大生「開房間」遭彈劾送懲戒法院 北檢發聲了

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署檢察官陳立儒與一名女大聲日前發生車禍，竟在討論和解過程中，屢次向申女大聲表示得以「做愛」、「開房間」抵付賠償金，被監察院認為嚴重斲傷司法形象，全票通過彈劾，移送懲戒法院審理。北檢表示，當初獲悉此案後便迅速完成調查，分別函送北市社會局及移送檢察官評鑑委員會審議，對於監察院決議予以尊重。

據了解，北市社會局性騷擾部分，陳立儒已與女大生和解獲撤案；而檢評會行政懲處部分，已於這個月3日，認定陳立儒行為不檢，未廉潔自持、謹言慎行，致力於維護檢察官榮譽及尊嚴，情節重大，而有懲戒必要，決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

陳立儒表示，當天他加班到深夜身心疲憊，下班後趕著回家帶小孩，與女大生發生擦撞事故後，因雙方對於和解難有共識，他一時情緒上湧，才用類似嗆聲的態度說出爭議言語，絕非有意性騷。若他當真有意性騷擾對方，相信女大生後來也不會跟他寫和解書和互留電話，並同意自社會局撤案，自己已請家人向對方道歉，現在只能尊重和面對彈劾。

監察院彈劾文指出，陳立儒5月21日與女大生在台北市萬華區發生行車事故糾紛，雙方針對賠償方式討論未果，陳竟未循報警等正當管道處理糾紛，卻向女方表示「所以我沒有要跟你要錢，你跟我做愛就好…要不要？」、「對…所以我沒有要跟你拿錢，你跟我做愛」，「對對對…所以我的意思是說，你如果願意跟我做愛，你就不用給我錢，那我也不管你到底有沒有18…」，「沒有，這條路有很多旅館啊」等語。

監察委員認為，事後陳立儒雖坦承當天確有情緒性發言，有違反檢察官倫理規範情事，雙方也調解成立，但陳立儒身為司法人員，未能謹言慎行，妥適處理，反而以顯含有性或性意涵之言語騷擾對方申，致女大生心生畏怖，感受敵意或冒犯之情境，實不可取。

台北地檢署檢察官陳立儒因車禍涉嫌性騷擾對造女大生，遭監察院全票通過彈劾送懲戒法院審理。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署檢察官陳立儒因車禍涉嫌性騷擾對造女大生，遭監察院全票通過彈劾送懲戒法院審理。圖／聯合報系資料照片

監察院 北市 檢察官

延伸閱讀

捲入行車糾紛…檢察官暗示以「開房間」抵付賠償金 監院通過彈劾

男掐死馬籍女大生 死者家屬氣憤求死刑：不要讓台灣淪為馬籍學生地獄

88會館案外案 北檢今通緝「洗錢教父」涂誠文

身分不簡單！2女大生經營日本餐館 鄉民驚認出她爸是「台灣棒球名人」

相關新聞

檢察官車禍性騷女大生「開房間」遭彈劾送懲戒法院 北檢發聲了

台北地檢署檢察官陳立儒與一名女大生日前發生車禍，竟在討論和解過程中，屢次向申女大聲表示得以「做愛」、「開房間」抵付賠償金...

保時捷男6年欠稅32萬元 竹市稅務局祭「這招」他嚇到捧現鈔繳清

新竹市一名四十多歲男子2017年購買保時捷休旅車，但領牌6年以來從未繳過牌照稅，新竹市稅務局發現男子欠稅高達32萬元，為...

上網嘲笑成功嶺分隊長是「穿警犬背心的貓」有罪　法官：算網路霸凌

于姓成功嶺替代役訓練班幹部認為同梯分隊長表現差，害大夥受責難，在社群網站張貼「貓穿著警犬背心」的圖片，在警犬背心上標註對...

連署涉及不法 檢方收網抓電子遊藝場員工 5萬元交保

鴻海集團創辦人郭台銘連署已結束，士林地檢署查緝涉不法案件，今再度收網，約談電子遊藝場黃姓女子1人到案，檢察官複訊後，認定...

咖啡粉也有仿冒品！進口22公噸被海關查獲 遭開罰194萬元

咖啡粉也有仿冒品！有人進口22公噸仿冒某名牌的咖啡粉被海關查獲後，依海關緝私條例開罰194萬元。財政部關務署表示，海關查...

影／李全教控南檢察長曾「捏造賄選證據」 呼籲檢方：別選擇性分案

參選第4選區立委的台南市前議長李全教，今天指台南地檢署檢察長鍾和憲當年起訴他議長賄選時「捏造證據」，現在綠營告他，一周就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。