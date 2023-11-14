快訊

郭台銘連署過關「獲總統參選資格」 中選會公告合格連署書90萬2389份

中職／年度MVP入圍一片紅 廖健富與2龍將相爭

政府2套說法？開放團客赴陸限額2千人業者怒 王國材說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／李全教控南檢察長曾「捏造賄選證據」 呼籲檢方：別選擇性分案

聯合報／ 記者周宗禎邵心杰／台南即時報導

參選第4選區立委的台南市前議長李全教，今天指台南地檢署檢察長鍾和憲當年起訴他議長賄選時「捏造證據」，現在綠營告他，一周就分案調查，他指控對方卻到現在兩個月了不分案，呼籲檢方「不要選擇性分案、辦案」。

南檢指出，有關李全教提告案，9月1日已分案、調查中；迄今已2個月了，檢方均依法分案調查。

李全教表示，民進黨議員朱正軒告他恐嚇、妨礙自由等罪，一周就分案；但是民進黨立委林宜瑾等人開記者會指他是「台南88槍擊案幕後黑手」，他提告過了兩個月都還沒分案，司法是否公正昭然若揭。

李全教指稱，當年台南地檢署起訴他議長賄選、聲稱掌握「水單、匯款單、唆使他人提領現金，賄選證據明確、有串證之虞」，法院裁定收押，兩個月後什麼證據都沒有。那時起訴他的台南地檢署主任檢察官，就是現在的台南地檢署檢察長鍾和憲。

李全教指出，當年明明沒有證據，卻收押他兩個月，故意拖延好讓媒體一直炒作、抹黑，兩個月後什麼都沒有，當初收押他的理由完全都是捏造的、百分之百是捏造的。

李全教指控台南地檢署以賄選起訴他，後來賄選案不成立，檢察官卻又不上訴，他合理懷疑檢方是怕萬一判決確定無罪，也不知如何賠償、擔心受到行政處分。

李全教指控檢方，議長賄選案不成立後，竟改以讓他感到莫名其妙的所謂的「預備罪」來起訴。他說，「預備罪並不是賄選罪」，而司法人員就單憑他們的想法、自由心證，就判他八個月不能緩刑，這是一種「司法思想審查」，當時整個過程非常荒謬。「呼籲檢察長鍾和憲面對司法良知，不要有選擇性辦案、分案」。

李全教控台南檢察長曾捏造賄選證據、現在選擇性分案。記者周宗禎／攝影
李全教控台南檢察長曾捏造賄選證據、現在選擇性分案。記者周宗禎／攝影

賄選 台南 李全教

延伸閱讀

李全教今控訴「選擇性辦案」 南檢：依法分案調查

李全教推「吹哨者保護法」揭弊獎金100萬 綠酸：周處除三害

李全教要告違法抹黑 林宜瑾嗆雙重涉賄事實

民進黨嗆黃國昌：對柯文哲同台李全教一聲不吭

相關新聞

士官長推女同事屁股上戰車挨批性騷擾 軍方記2大過卻被法院撤銷

陸軍周姓士官長前年推女同仁的屁股上戰車、環抱大腿等，還傳訊「接受錢債肉償嗎」，被軍方認定為性騷擾，處分記2大過，他不服提...

188公分高中生練跳水…頭部撞底癱瘓重傷 校長、教練等人判決出爐

新北市三民高中2018年時張姓學生課後練習跳水，頭部卻撞到泳池地板，因頸椎骨折、脊髓損傷併四肢癱瘓而重傷，體育班導師兼游...

男掐死馬籍女大生 死者家屬氣憤求死刑：不要讓台灣淪為馬籍學生地獄

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，辯稱謀為同死加工自殺罪，迄今沒和死者家屬和解。士林地方法院今辯論終結，告訴代理人...

南市前議長李全教今控訴南檢「選擇性辦案」 檢方回應了

台南市前議長李全教參選第4選區立委，今天質疑台南地檢署選擇性分案、辦案，綠營告他「一星期就分案調查」，他指控對方時「到現...

保時捷男6年欠稅32萬元 竹市稅務局祭「這招」他嚇到捧現鈔繳清

新竹市一名四十多歲男子2017年購買保時捷休旅車，但領牌6年以來從未繳過牌照稅，新竹市稅務局發現男子欠稅高達32萬元，為...

影／李全教控南檢察長曾「捏造賄選證據」 呼籲檢方：別選擇性分案

參選第4選區立委的台南市前議長李全教，今天指台南地檢署檢察長鍾和憲當年起訴他議長賄選時「捏造證據」，現在綠營告他，一周就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。