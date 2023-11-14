影／李全教控南檢察長曾「捏造賄選證據」 呼籲檢方：別選擇性分案

參選第4選區立委的台南市前議長李全教，今天指台南地檢署檢察長鍾和憲當年起訴他議長賄選時「捏造證據」，現在綠營告他，一周就分案調查，他指控對方卻到現在兩個月了不分案，呼籲檢方「不要選擇性分案、辦案」。

南檢指出，有關李全教提告案，9月1日已分案、調查中；迄今已2個月了，檢方均依法分案調查。

李全教表示，民進黨議員朱正軒告他恐嚇、妨礙自由等罪，一周就分案；但是民進黨立委林宜瑾等人開記者會指他是「台南88槍擊案幕後黑手」，他提告過了兩個月都還沒分案，司法是否公正昭然若揭。

李全教指稱，當年台南地檢署起訴他議長賄選、聲稱掌握「水單、匯款單、唆使他人提領現金，賄選證據明確、有串證之虞」，法院裁定收押，兩個月後什麼證據都沒有。那時起訴他的台南地檢署主任檢察官，就是現在的台南地檢署檢察長鍾和憲。

李全教指出，當年明明沒有證據，卻收押他兩個月，故意拖延好讓媒體一直炒作、抹黑，兩個月後什麼都沒有，當初收押他的理由完全都是捏造的、百分之百是捏造的。

李全教指控台南地檢署以賄選起訴他，後來賄選案不成立，檢察官卻又不上訴，他合理懷疑檢方是怕萬一判決確定無罪，也不知如何賠償、擔心受到行政處分。

李全教指控檢方，議長賄選案不成立後，竟改以讓他感到莫名其妙的所謂的「預備罪」來起訴。他說，「預備罪並不是賄選罪」，而司法人員就單憑他們的想法、自由心證，就判他八個月不能緩刑，這是一種「司法思想審查」，當時整個過程非常荒謬。「呼籲檢察長鍾和憲面對司法良知，不要有選擇性辦案、分案」。