南市前議長李全教今控訴南檢「選擇性辦案」 檢方回應了

台南市前議長李全教參選第4選區立委，今天質疑台南地檢署選擇性分案、辦案，綠營告他「一星期就分案調查」，他指控對方時「到現在兩個月了不分案」，檢方指出，李全教提告對方意圖使人不當選案，9月1日已分案、調查中。檢方強調，均依法分案調查。

李全教今火力全開，指控當年台南地檢署起訴他涉議長賄選案，什麼證據都沒有。檢方強調，檢方偵辦案件均依照調查證據，展開偵查程序，再依偵查結果起訴，檢方辦案均有所依據。

南檢依法院判決指出，李全教於2015年違反選罷法案件，南檢同年4月1日提起公訴，台南地院一審判有期徒刑4年、褫奪公權5年；台南高分院二審改判有期徒刑3年6月、褫奪公權5年；台南高分院更一審上訴駁回；台南高分院更二審判有期徒刑9月、褫奪公權3年確定。檢方強調，依法院認有罪判定確定。

李全教今質疑，市議員朱正軒告他動手架他脖子，涉妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌，「一星期就分案調查」，他指控民進黨立委林宜瑾等人開記者會指稱他才是「台南88槍擊案幕後黑手」，「到現在兩個月了不分案」，呼籲檢方「不要選擇性分案、辦案」。

南檢指出，有關李全教提告案，9月1日已分案、調查中；迄今已2個月了，檢方均依法分案調查。