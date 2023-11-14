高雄某海運公司業務私吞616萬佣金 判決揭行業退佣潛規則

高雄某海運公司李姓前業務經理，任職期間被控假冒客戶要求退佣，後來李男離職自立門戶，原公司詢問兩家客戶未來退佣方式，才發現李男從未將佣金支付給客戶，統計任職3年多私吞616萬元，原公司不滿，提告向李男索賠私吞的佣金，法院審理後，傳喚多名證人到庭，釐清海運承攬的退佣潛規則，判李應賠償609萬餘元。可上訴。

判決指出，2015年7月起，李男在這家海運承攬公司擔任業務經理，負責客戶的海運報價、接單、船期安排、貨櫃訂倉等事項。

2015年12月起，李男陸續以支付兩家客戶退佣的名義，向公司請款，從同年月至2018年10月止，就幫旗下負責的兩家海運公司申請退佣616萬餘元。

2018年12月，李男任職的海運公司發現李私自在外開公司，準備將原有客戶帶至自己新設的新公司，隨即將李男開除，原公司詢問兩家客戶未來退佣方式，才發現客戶根本從未要求退佣，是李私自以客戶名義請款。

經過內部人員計算後，發現李男任職3年多以來，私吞616萬4255元，提告向李索討。李男挨告後辯稱，這些錢是公司答應給他的激勵獎金，是原公司發現他另成立公司，才意圖以私吞佣金栽贓他，指控與事實不服。

雄院法官審理時，傳喚李男任職公司的多名主管、員工作證，證實海運公司為拉攏客戶，確實會將獲取的部分利潤退佣給客戶承辦人或船公司，且該公司業務副理也證實，只要訂單有獲利，公司都不會查證客戶佣金，一般是由業務兌現支票後，再將現金交給客戶。

法官根據證人說法，認為李男在原公司任職期間，主管曾以個人名義簽發多張支票兌現，款項名義均簡稱為KB（即回扣意思），綜合事證後，認定李男確實私吞原定退給客戶的佣金，扣除他尚未領取的9萬多元業績獎金，判他應賠償原公司609萬餘元。可上訴。