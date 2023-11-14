男掐死馬籍女大生 死者家屬氣憤求死刑：不要讓台灣淪為馬籍學生地獄

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，全案明年宣判。記者蕭雅娟／攝影

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，辯稱謀為同死加工自殺罪，迄今沒和死者家屬和解。士林地方法院今辯論終結，告訴代理人代替家屬表達憤怒，認為陳男是故意殺人，請求法院參酌長榮大學馬籍學生遭殺害案例，判處死刑，不要讓台灣淪為馬籍學生地獄。全案辯論終結，明年1月16日下午4點宣判。

告訴代理人當庭表示，案件審理過程中一直都與家屬保持聯繫，死亡是人生大事，去年10月5日起，死者才與陳男有聯繫，10月13日遭殺害，若依陳的辯詞，一周時間就謀為同死不合常理，陳男掐死人後還去買水買吃的，沒在第一現場士林區吃藥自殺，反而跑回新北鶯歌區，這情況一般人都不相信。

告代表示，死者去年6月才回到馬來西亞，與家人關係良好，若有輕生念頭，卻沒有留下遺書，若真的要尋死，也有較為平和的吃藥方式，怎麼會用掐脖方式尋死，這案件顯然是故意殺人罪，陳男則是犯後逃跑，畏罪自殺不成。

告代指出，死者來台留學、即將畢業，卻被人殺害，死者父母對於犯嫌飾辭狡辯謀為同死加工自殺，感到憤怒，請求法院參酌長榮大學馬籍女大生遭殺害案（一、二審均判處死刑，案件發回更審），希望判處死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

審判長今最後問陳柏諺有無最後陳述？陳才拿起麥克風說，有話想跟死者父母說。陳男稱，「伯父伯母對不起，讓你們失去寶貝女兒，雖然她離開你們，但我願意負責，希望你們給我機會，同意把女兒嫁給我，我期待出去後，把你們當成自己父母，我很愛很愛她，對不起，那天我們做了自私幼稚的決定，經過1年反思，看到家人痛苦，我爸還被我氣到住院，每一次出庭都在想會不會看到你們，想道歉...我會每天繼續寫心經，想念她，這是唯一能替她做的事，如果伯父伯母有去她，請幫我跟她說，我愛她我想她。」審判長諭知，全案明天1月16日下午4點宣判。