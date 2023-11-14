當鋪濫用個資 幫派6男代工黏貼「連署書」逾千分

鴻海創辦人郭台銘連署參選總統，橋檢昨逮捕7人偽造千分連署書。記者古和純／攝影

橋頭地檢署檢察官昨天指揮警調人員，前往左營區某當鋪郭台銘參選總統連署處所搜索，拘提被告楊姓等7人到案說明，其中，何姓當鋪負責人疑似提供客戶個資，偽造逾千分連署書，全案檢方依涉嫌總統副總統選舉罷免法、偽造文書、個人資料保護法等嫌疑重大，諭知7人分以5至20萬元不等保證金，交保候傳。

檢方表示，日前接獲情資，疑有地方幫派組織利用左營區某當鋪留存的客戶資料，多人合力偽造郭台銘參選總統連署書，檢察官楊翊妘11月13日指揮高雄市政府警察局岡山分局、調查局高雄市調查處岡山站至該當鋪及連署處所搜索逮捕7嫌。

經查，被告楊男、蔡男為幫派組織成員，為協助郭台銘達成連署，聯繫左營區某當鋪的何男提供客戶檔案及身分證件影本等個資。

之後，楊、蔡2人又分別召集謝、林、陳、蔡等4男，6人聯手將當鋪取得的個資，分別手抄填入連署書，並將證件一一剪貼黏妥，宛如家庭代工廠，而偽造完成數量超過1000多分。事後，楊為答謝眾人協力完成，還特意招待謝等4人前往某舞廳娛樂場所消費8萬元。

經檢方訊問後，認定被告楊、蔡、蔡、何、謝、陳及林等7男，涉嫌總統副總統選舉罷免法、偽造文書、個人資料保護法等嫌疑重大，分別諭知以20萬元、15萬元、10萬元、8萬元、10萬元、5萬元、5萬元交保。