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張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保
基隆市議員張秉鈞和父母張錦煌、陳瓊茹被控詐領助理費逾千萬元，涉犯貪汙治罪條例，已被羈押禁見近5個月。基隆地方法院合議庭今天諭知張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹分別以30萬元、30萬元、20萬元交保，均限制出境。本案辯論終結，定12月29日上午9點宣判。
張秉鈞和父母6月21日端午節前一天被法院收押禁見，家人期待檢方偵查終結，3人在9月21日移審法院後能獲釋，但法官認為仍有事證待比對釐清，未能如願。
張錦煌是基隆市第16、17、18屆議員，張秉鈞2018年接棒當選第19屆議員，去年連任。檢方今年5月間接獲檢舉，指張姓父子涉嫌利用人頭詐領助理補助費，6月20日發動搜索查扣相關證物，並將張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹和吳姓、陳姓助理帶回調查。
檢察官當晚漏夜偵訊後，聲押張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，吳姓和陳姓助理交保。基隆地院6月21日開庭審理，以3人有勾串證人、共犯或滅證、偽造證據之虞，裁准羈押禁見至今。
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