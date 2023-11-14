北市男宿醉上路…早餐還喝「大腸湯」 沒想酒測竟破1.49

北市警方日前攔查一輛機車騎士，發現他酒後駕車，酒測值每公升1.49毫克嚴重超標，當場逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

蔡姓男子日前騎車在馬路上左右搖晃，巡邏員警感覺有異攔查，發現他面帶酒容依法酒測，他酒測值每公升1.49毫克嚴重超標，蔡男大驚說自己喝酒後有適當休息，早上吃早餐才上路，不明白怎麼還是超標，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

北市中正二警方日前早上近8點，巡邏行經三元街與和平西路二段，發現蔡男（44歲）騎車左右搖晃，認定怪異依法攔下，他應答神情恍惚、面帶酒容，依法酒測，酒測值每公升1.49毫克已嚴重超標。

蔡男警詢時供稱，自己昨天晚上有喝4、5罐啤酒，但睡了一晚、吃早餐才騎車上路，不明白怎麼還是超標，員警再細問得知，原來他早餐喝了帶有米酒成分的「大腸湯」，告知他酒精代謝率因人而異，宿醉上路很危險，一定要做適當休息，另外有不少料理含酒，也要特別注意。

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