里長涉印製競選對手不實傳單 指摘變色龍黨籍搖擺 選罷法起訴

台北北投區溫泉里里長許智全，涉嫌在去年九合一選舉期間，印製競選對手徐金生的競選宣傳傳單「先加入民進黨再加入國民黨」「變色龍！」等不實內容，委託人投放住戶信箱。士林地檢署偵結，認許涉犯選罷法，依法起訴。

起訴指出，許智全涉嫌意圖使人不當選，散布不實文宣，及加重誹謗，在去年九合一選舉時，印製競選對手徐金生的不實內容傳單，傳單文字印有「誠信服務就是變！就是騙」「變色龍！」「先加入民進黨，在加入國民黨，為了選舉雙重黨籍，欺騙選民，黨籍搖擺」，用以醜化徐男，造成選民錯誤印象。

檢方查出，許智全涉以電話聯繫莊，以新台幣1千元代價委託莊幫忙發送傳單，投遞至里民住戶信箱，以此方式使選區選民對徐金生的政治立場及誠信，產生質疑，足以損害徐得名譽及選民投票正確性。

監視器畫面顯示，莊到許智全家人住處拿傳單，並投到住戶信箱。許到案後稱，因為莊家境不富裕，才會聯繫莊才來拿食物。

里長許智全今回應，對於案件遭起訴，他尊重司法，希望司法好好調查。他也解釋，他是民進黨黨員、黨工，自己在這兩屆參選里長都是以無黨籍參選，因此有結交國民黨的朋友，九合一大選前一年國民黨選黨代表時，有朋友請託他幫忙打電話，曾親眼看見名冊顯示徐和徐的兒子是國民黨籍。但他在九合一選舉當年，又在民進黨黨員名冊中看見徐的名字。他認為，不論傳單是否是他印製、投放，選民都有知的權利，檢察官偵查問訊時，有請檢方向民進黨、國民黨調取黨員資料。

檢方查看選舉公報、民進黨中央黨部、國民黨中央委員會組織發展委員會回函，徐金生以無黨籍參選，認定傳單指摘「為了選舉雙重黨籍」等內容為不實。全案許智全涉犯公職人員選罷法「意圖使候選人不當選，以文字傳播不實之事」及加重誹謗罪嫌，從重依選罷法起訴。