高雄送貨員沒戴安全帽從警察眼前過 警攔去路酒測值0.94嚇傻

潘姓送貨員騎車未戴安全帽，從員警眼前溜過，警方揮手要他停車。記者林保光／翻攝

高雄送貨員潘姓男子送蔬果到市場，沒戴安全帽就騎機車從警察眼前通過；員警叫他停車，他卻直往停車場騎去，警方追上前，聞到他渾身酒氣，對他酒測後也被他達每公升0.94毫克高濃度嚇一跳。

據了解，潘姓男子（43歲）11月12日上午騎車載蔬果，到高雄市鳳山區五甲一路鳳農市場，正遇警方在市場外疏導交通。員警見他騎機車沒戴安全帽，叫他停車，他卻顧左右言他，稱要送貨進市場，隨即騎進停車場，員警也立即追去攔下他。

員警聞到潘姓男子渾身酒氣，要求對他酒測，酒測值竟達每公升0.94毫克，濃度甚高，立即逮捕他。潘稱，他當天工作了一個早上，休息時候喝了4小杯白蘭地後就出門送貨，相當後悔。警方依公共危險罪嫌將他移送法辦，並對他開騎機車未戴安全帽罰單。

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