女獲利千萬無法領出驚覺被詐330萬 中市警逮1車手
台中市第二分局日前接獲女子報案指稱，前後匯款及面交共13次、金額達330萬元，眼見獲利千萬卻無法出金才驚覺受騙，警方在被害人配合誘捕行動下，逮獲1名車手送辦。
台中市警察局第二分局今天表示，10月初接獲廖姓女子到文正派出所報案，指稱在9月間於網路上看到股票投資廣告，廣告內容上的高獲利讓她心動，於是先透過Line與暱稱「韓雨馨」互加好友，經「韓雨馨」指示下載「智禾投資」App。
警方指出，廖女依照指示多次進行匯款及面交，計匯款10次、金額達新台幣80萬元，以及面交3次共250萬元，廖女眼見App上自己已獲利千萬元卻一直無法出金，才驚覺遭到詐騙，總計損失330萬元，並到派出所報案求助。
接獲報案後，第二分局立即成立專案小組偵辦，警方指出，詐欺集團食髓知味，仍持續與被害人聯繫，要求面交繳付分潤費用始能出金，員警請被害人配合執行誘捕行動，22歲郭姓詐團車手果然上勾，現場查扣玩具假鈔100萬元及現金8300元、智禾投資有限公司識別證、收據、行動電話1支等證物。
警方表示，在郭姓車手落網後，全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，警方將持續溯源追查其他詐欺上游及共犯。
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