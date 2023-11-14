快訊

赴加薩救援！急診醫洪上凱：別叫我英雄 我任務未完成

開箱vivo X100規格衝頂超有誠意！只賣17K台網友不期待「過海價」

川普大姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

女獲利千萬無法領出驚覺被詐330萬 中市警逮1車手

中央社／ 台中14日電

台中市警察局第二分局日前接獲女子報案指稱，前後匯款及面交共13次、金額達新台幣330萬元，眼見獲利千萬卻無法出金才驚覺受騙，警方獲報逮獲1名車手送辦。中央社（翻攝照片）
台中市警察局第二分局日前接獲女子報案指稱，前後匯款及面交共13次、金額達新台幣330萬元，眼見獲利千萬卻無法出金才驚覺受騙，警方獲報逮獲1名車手送辦。中央社（翻攝照片）

台中市第二分局日前接獲女子報案指稱，前後匯款及面交共13次、金額達330萬元，眼見獲利千萬卻無法出金才驚覺受騙，警方在被害人配合誘捕行動下，逮獲1名車手送辦。

台中市警察局第二分局今天表示，10月初接獲廖姓女子到文正派出所報案，指稱在9月間於網路上看到股票投資廣告，廣告內容上的高獲利讓她心動，於是先透過Line與暱稱「韓雨馨」互加好友，經「韓雨馨」指示下載「智禾投資」App。

警方指出，廖女依照指示多次進行匯款及面交，計匯款10次、金額達新台幣80萬元，以及面交3次共250萬元，廖女眼見App上自己已獲利千萬元卻一直無法出金，才驚覺遭到詐騙，總計損失330萬元，並到派出所報案求助。

接獲報案後，第二分局立即成立專案小組偵辦，警方指出，詐欺集團食髓知味，仍持續與被害人聯繫，要求面交繳付分潤費用始能出金，員警請被害人配合執行誘捕行動，22歲郭姓詐團車手果然上勾，現場查扣玩具假鈔100萬元及現金8300元、智禾投資有限公司識別證、收據、行動電話1支等證物。

警方表示，在郭姓車手落網後，全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，警方將持續溯源追查其他詐欺上游及共犯。

車手 詐欺

延伸閱讀

影／台中婦陷投資詐騙砸330萬 警用100萬玩具鈔抓車手

臨路透天屆整修年限 騎樓高低惹民怨籲中市訂統一高度

展場小模疑遭酒吧男友狠踹拖行 警：尚未接獲報案

高雄男子當街遭惡煞押上車報案 警方衝現場傻眼：被騙了

相關新聞

17年來受刑人無法在監投票？最高行首開庭 人權槓上裁量權

林姓受刑人提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時在台北監獄設投票所，台北高...

退將揪團赴陸「被統戰」 今年兩案已約談70多顆「星星」

橋頭地檢署偵辦作家祝康明國安案件，複訊後日前依違反國安法、反滲透法等罪嫌，聲押祝及海軍退將孫海濤、退役上校劉萬禮等人，法...

不幹警察照記大過！胯下點仙女棒自嗨 彰警處分出爐

彰化縣和美分局一名黃姓警員不滿考績被打丙，今年11月22日將離職，結束9年從警生涯，網路卻流傳他穿制服胯下插著點燃的仙女...

酒醉男拔道路防撞桿當球棒打壞50支防撞桿 判決曝下場

彰化縣謝姓男子酒後亂發脾氣，對大村火車站前的防撞桿拳打腳踢，一連毀損51支，大村鄉公所控告謝男毀損公物，後因達成和解撤告...

里長涉印製競選對手不實傳單 指摘變色龍黨籍搖擺 選罷法起訴

台北北投區溫泉里里長許智全，涉嫌在去年九合一選舉期間，印製競選對手徐金生的競選宣傳傳單「先加入民進黨在加入國民黨」「變色...

律師提告索討逾時顧問費 士院判給付7萬餘元

劉姓律師不滿郭姓行銷公司負責人終止顧問合約且未給付逾時工作費，提告請求給付。士林地院認為，劉男未舉證部分工作逾時，經扣除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。