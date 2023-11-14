影／台南男載通緝友人拒檢狂逃 警送法辦還開出15張罰單

台南市25歲黃姓男子駕車搭載楊姓男詐欺通緝犯，昨天駕車行經金華路三段跨越雙黃線，巡邏員警發現上前示意停車受檢，黃涉駕車加速逃逸拒檢，一路闖紅燈、逆向行駛，最後在西賢一街棄車逃逸，仍被警員追緝到案。警方對黃高速危險駕駛行為依涉及公共危路險罪嫌法辦，並開出15張罰單最高可裁罰10萬5600元，並吊扣牌照。楊通緝部分則解送雲林地檢署歸案。

市警二分局海安派出所警員黃揚傑、袁禎懋昨天凌晨2點40分巡邏時，在金華路三段發現黃姓男子駕駛轎車，載乘楊姓男子（25歲，高雄市人），因駕車跨越雙白線為員警駕車上前欲實施攔查。

不料黃竟猛踩油門拒絕停車並一路狂奔，員警也一路尾隨蒐證並呼叫支援。雙方沿著府前路、永華路進入安平區又沿著華平路、和緯路返回中西區，直在西賢一街附近為警團團包圍無處可逃，黃、楊兩男又棄車逃逸，最後在西賢一街巷道內為警發現並緝獲到案。楊因涉嫌詐欺案件，今年9份為雲林地方檢察署發布通緝在逃。

警方說，黃為保護同車遭通緝之友人，除拒絕停車受檢，一路狂踩油門企圖來擺脫。員警除開啟警示燈及蜂鳴器，保持距離來蒐證並通報線上警力實施圍捕。警方追逐6公里間黃男駕車連闖10處紅燈、且有逆向行駛、跨越車道行駛等危險駕駛行為。