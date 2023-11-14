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「我沒錢我有刀子」嗆店員討菸酒 高雄無賴男恐嚇下場曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄朱姓男子欲賒帳買菸酒，竟持水果刀恐嚇店員。示意圖／Ingimage
高雄朱姓男子欲賒帳買菸酒，竟持水果刀恐嚇店員。示意圖／Ingimage

高雄61歲朱姓男子去年走進楠梓某超商欲賖帳購買米酒、香菸，遭方姓值班經理拒絕，當下朱男雖離去，但隨後上門又再拿米酒欲賒帳，仍遭方男拒絕，但此時朱卻持刀指向櫃台恫嚇，迫使方男將米酒倒進他自備塑膠瓶內，還取走1包香菸；朱依恐嚇取財罪被提起公訴，一審判刑7月，緩刑3年。

去年聖誕節當天，朱男向店員詢問欲賒帳購買米酒，遭業者拒絕後，同日，朱竟持水果刀再度走進超商內，明知會被拒絕，又提要賒帳買酒，還揚言恫嚇「我沒錢我有刀子」，店家嚇傻只好乖乖配合，將米酒1瓶倒進他自備的塑膠瓶內，並交付他指定香菸。

判決書指出，朱男雖未與受害人達成和解或賠償，犯後態度不佳，但橋頭簡易庭法官衡量，朱男對於犯行坦承不諱尚有悔意，持有身心障礙證明，罹患精神疾病，尚仰賴妻子扶養持續接受治療，而朱男雖有過前科，5年內未曾犯行。

法官審酌，相較於使朱男入監服刑，更需要是接受治療，因此，法官對朱男判刑7月外，對朱男宣告緩刑3年，以勵自新，並諭知被告應於緩刑期間內至檢察官指定之醫療院所接受精神治療。

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