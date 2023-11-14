台南衛生局未告知「提審」權利 雲林老師居隔4天獲國賠5千元

台南簡易庭指出，何師因未受告知有聲請提審權利，將致其意思決定自由只能接受「居家隔離」，台南衛生局已侵害何師意思決定自由權，判賠5千元。圖／本報資料照

雲林何姓教師去年3月間因接觸到校演講講師，後因講師確診新冠肺炎，他雖採檢陰性，台南衛生局仍通知居家隔離4天。他認居隔屬於拘禁行為，公務員未盡告知其提審義務，通知書僅記載緩不濟急的訴願救濟而提國賠，台南地院認衛生局確已侵害他意思決定的自由權判賠5千元。

提審法第5條規定：受聲請法院，於繫屬後24小時內，應向逮捕、拘禁機關發提審票，並即通知該機關直接上級機關。因此，提審是人身自由遭剝奪尋求「即時」的司法救濟，法院得立即就逮捕、拘禁等剝奪人身自由措施，進行合法性審查。

何師認為，台南衛生局公務員執行職務未盡提審告知義務，並無不作為裁量，實已違憲、違法，也具不法性，侵害他「即時聲請法院提審權利」及「是否聲請提審意思決定自由」，致他受有損害。他向衛生局請求國賠遭拒，向法院提告，求償10萬元，

衛生局主張，何師因與確診新冠肺炎個案有相當接觸，該局依傳染病防治法，以居家隔離通知書通知他居家隔離，並載明如有不服得提起訴願，於法有據，並無不法。且「救濟方法告知」非行政處分，難認公務員有故意或過失。況未告知資訊並未剝奪其聲請提審權利，何師仍可聲請提審。何師也可依訴願法規定申請停止執行處分。

台南簡易庭認為，何師並非爭執其居家隔離處分合法性，而是該局公務員未依提審法告知提審權利。衛生局指救濟教示是行政機關提供法律救濟資訊，非告知義務，但提審法規定，屬逮捕、拘禁機關應盡告知義務，非單純提供資訊。

台南簡易庭指出，何師因未受告知有聲請提審權利，將致其意思決定自由只能接受「居家隔離」，若要執行政處分合法、妥當，也只能以書面緩不濟急的提出訴願，在此情境下，何師意思自由決定，受到該局未盡告知義務的限制，已侵害何師意思決定自由權。

台南簡易庭考量，何師若聲請提審，因傳染病防治法必要處置包含強制隔離，前經釋憲並不違憲。且何師自陳居家隔離原因是工作上接觸到確診者，經確診者通報導致，若聲請提審，在當時中央疫情指揮中心依傳染病防治法所定防疫措施下，遭法院駁回聲請的可能性極高，也如何師提出諸多台北高等行政法院就新冠肺炎隔離者聲請提審，「0件」法院釋放受拘禁人可知。

何師於居家隔離期間雖人身自由受有限制，但與集中隔離者仍有差別，更與在監所、精神病院、收容處所內受逮捕、拘禁人行動自由喪失有極大差異。且不乏居家隔離者可遠距上班、在家辦公。經衛生主管機關認定接受隔離者，未違反隔離規定，也得申請防疫補償。