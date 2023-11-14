聽見「老妖婆」不爽 鑰匙狠刺女童臉 暴走婦下場出爐

台中趙姓婦人誤認社區1名國小女童罵她「老妖婆」，竟暴怒持鑰匙朝女童臉頰狠戳猛刺，對方家長理論時她還飆罵「鴨霸」、「瘋狗會咬人」，刑事被依傷害、侮辱各判拘役50日、30日；女童及母親再提民事求償50多萬元，趙全否認不肯賠半毛錢，法院判她應給付對方5萬元，可上訴

檢警調查，趙女2022年4月5日在社區遊戲區聽到女童玩耍說了句「老妖婆」，認為遭辱罵就拿鑰匙走向女童，朝她臉、額頭猛力戳刺。同月9日，女童家長找她理論時，趙當眾罵她「她很囂張、鴨霸」、「我就被瘋婆子騷擾」、「瘋狗很會咬我啊」。

法院審理時，趙女否認犯行，辯稱只用手去戳女童的額頭，並指著她要求別口出惡言，不清楚女童為何有傷勢，和女童母親爭吵部分，稱自己是有感而發且沒指名道姓，認為是對方對號入座。

女童證稱，當時和鄰居一起在玩戰鬥陀螺，鄰居說陀螺內住了1位強悍的老妖婆，自己就跟著複誦「老妖婆很強悍」，趙女經過就誤以為在罵她，就說她沒家教，還用鑰匙戳她臉頰、額頭；鄰居也稱，趙女聽到老妖婆就暴怒，拿鑰匙毆打女童臉，差點打到眼睛。

法院勘驗監視器發現，趙女有多次抬起左手朝女童頭、臉比畫、戳刺或毆打動作，其中更明顯看出趙左手有反覆戳向女童臉2下，並有一道銀色亮光出現射往女童臉部正面，銀色光束出現時，女童頭部同時往後閃躲，刑事依成年人故意對兒童犯傷害罪、公然侮辱罪，各判趙拘役50日、30日。

女童及母親再提民事損害賠償，主張趙女侵害他們身心，連同醫藥、精神撫慰金等，一共求償50萬1360元。對此，趙女抗辯稱均否認，表示沒有造成女童受傷，其傷口是舊傷結痂，不願賠償醫藥費，也沒有侮辱女童母親。