祝康明涉仲介退將近40顆星 蔣辦澄清「大騙子」非秘書

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

橋頭地檢署11月9日大動作搜索偵辦國軍退將涉共諜案，並依違反國安法、總統副總統選舉罷免法、反滲透法，向橋頭地方法院聲押香港籍作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮等3人，對於外傳祝康明為已故二級上將蔣緯國的前秘書，蔣辦公室今天特向記者澄清，並非事實。

上周四，橋檢主任檢察官顏郁山等人，指揮警調、國家單位，兵分多路偵辦國軍退將共諜案，搜索共計26處，並傳喚被告、證人多名到案，其中退役將軍就有20多人，高達近40顆星星。

不過，檢方查出，長期仲介交涉我國軍退將的中間人，為香港籍作家身兼「黃埔聯誼會」會長的祝康明，且因祝涉案罪嫌重大且有逃亡、滅證、串供之虞，上周六，橋檢向橋頭地院聲押，但經法院審理裁定，祝以50萬元具保候傳。

由於，外傳祝康明為已故二級上將蔣緯國的前秘書，並常持與蔣緯國的合照對外放話，博取信任，今天前蔣緯國辦公室主任蘇先生特地致電本報記者澄清，「他就是個大騙子！」

蘇透露，祝康明曾從總統府取得識別證，疑似意圖不軌靠近辦公室，被當場喝斥譴責。

「他既無軍職、也非文官，根本沒待過蔣辦公室一天。」蘇表示，30多年前，祝康明曾透過在美取得博士學歷的胞兄接觸蔣辦公室，當時曾與蔣緯國合照，但事後他竟屢屢假借蔣緯國名號招搖撞騙，被蔣辦公室看破手腳，被視為「拒絕往來戶」。

2019年11月下旬，臨近我國2020總統大選，自稱是共方間諜的王立強突然向澳洲國安單局投誠要求庇護，王並指稱當年國民黨推出的總統參選人韓國瑜受北京控制，意圖影響大選選情；而中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦更因「王立強」共諜案被依國安法偵查，檢方處分最終不起訴確定，直到上月才能重獲自由。

如今再出現「共諜案」，蘇指出，適逢總統大選前夕，竟有20多名國軍退役將領遭約談，如此嚴重罪行，法院僅裁定最重以60萬交保，讓他不禁狐疑，王立強事件翻版再現，意圖左右總統選情。

祝康明經蔣緯國辦公室證實，並非已故二級上將蔣緯國的前秘書。本報資料照
祝康明經蔣緯國辦公室證實，並非已故二級上將蔣緯國的前秘書。本報資料照

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