不幹最大？警屁股插仙女棒、抽菸跳舞脫序影片瘋傳

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣和美分局一名黃姓員警今年11月22日將離職，結束9年從警生涯，今天在網路流傳一段搞笑影片，影片中有員警穿制服抽菸、喝酒等，對此和美分局長廖志明說，影片員警作為違反警紀，即便將離職仍會懲處，明上午將由和美分局對外說明。

影片中，可見員警穿著制服唱ＫＴＶ、喝酒、在路邊手舞足蹈、在泡茶瓦斯爐點煙、屁股塞仙女棒跳舞等畫面，脫序行徑讓人以為在看搞笑片，也讓民眾看傻眼。

黃姓警員還在臉書貼文表示，感謝賞他餅吃的現任所長，讓他真正下定決心開創自己的事業。貼文最後附註，影片是現任所長所拍，要連帶處分就處分所長吧。

廖志明說，這名員警平日表現不佳，被分局列為考核對象，經了解，影片拍攝時已是多年前，而員警考績曾被所長打「丙」，可能懷恨在心，才會流出影片並惡搞所長，絕對會進行懲處。

彰化黃姓警員將離職，今在網路流傳一段搞笑影片，穿制服做出脫序行為。圖╱翻攝記者爆料網
彰化黃姓警員將離職，今在網路流傳一段搞笑影片，穿制服做出脫序行為。圖╱翻攝記者爆料網
彰化黃姓警員將離職，今在網路流傳一段搞笑影片，穿制服做出脫序行為。圖╱翻攝記者爆料網
彰化黃姓警員將離職，今在網路流傳一段搞笑影片，穿制服做出脫序行為。圖╱翻攝記者爆料網

影片 制服 離職

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