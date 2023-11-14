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自稱萬通富二代 男詐房東1700萬

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

男子自稱大陸萬通第二代，與姑姑、祖母共謀演戲裝闊，詐騙黃姓女房東1700萬元遭台北地檢署起訴。圖／報系資料照片
男子自稱大陸萬通第二代，與姑姑、祖母共謀演戲裝闊，詐騙黃姓女房東1700萬元遭台北地檢署起訴。圖／報系資料照片
廿五歲馮姓男子去年向黃姓女房租屋，自稱是大陸知名地產業者萬通集團第二代，假裝出手闊綽，再以雇請保鑣、至南部祭拜友人、缺錢周轉等藉口，陸續向黃女借一七○○萬元，還為了躲債佯裝遭人毆打住院，找姑姑和祖母聯手演戲騙黃女。台北地檢署查出馮男一家根本與萬通馮家無關，昨依詐欺偽造文書罪起訴馮男和姑姑、祖母三人。

萬通集團為一九九一年由馮侖創辦，資產快速增長資產，一九九九年與深圳萬科的王石等聯合成立中國首家房地產策略聯盟機構中城房網，兩年後馮侖獲得「十大最具人氣企業家」稱號，被譽為「地產思想家」。

去年二月間，馮男向黃女租屋，自稱是萬通集團第二代、馮侖的姪子，黃女見馮男一口氣以現金付清押金，出手大方，信以為真。之後馮男藉口家裡要求他在台聘請保鑣，及到南部祭拜好友、缺錢治裝為由，開始向黃女借款。

馮男另以投資公司為幌向黃女借款三百萬元，不久又自稱被仇家打進醫院，還找來姑姑、祖母一起演戲，佯稱馮男傷重手術需休養，力阻黃女探病。

事後，馮男繼續在黃女面前表現出自己人身安全受到威脅，又向黃女借錢支付手術費、醫藥費，及出院後打算購買防彈衣防身費用。

馮男出院後又說遇上家族爭產，急需三百萬元律師費打官司，黃女才驚覺不對，前後已遭馮男騙走上千萬元，憤而提告。

檢方查出，馮男家族與大陸馮侖毫無瓜葛，聲稱遭仇家兩度打傷，也均無住院紀錄，認定他涉嫌詐欺、偽造文書，他的姑姑、祖母視為共犯一併起訴。

偽造文書 手術 資產 詐欺

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