銀樓大亨涉洗錢案拘提未著 北檢發布通緝
台北地檢署偵辦一起洗錢案，日前指揮刑事警察局兵分多路搜索，並拘提知名銀樓涂姓負責人等多人，但涂男並未到案。檢察官訊後聲押5名被告獲准，今天對涂男發布通緝。
37歲的涂男在台北市信義區經營銀樓，去年底爆發檢警出入高級招待所「88會館」案，這家銀樓也被指涉以地下室招待所招待檢警。涂男曾在臉書澄清，地下室外包給其他廠商做招待所，他的案子已在法院審理中，與檢警無關。
涂男於民國107年10月間委託UBER女司機運送新台幣3000萬元現金，遭3名歹徒尾隨持刀搶車劫財。檢警破案後查出涂男涉嫌地下匯兌，依違反銀行法起訴。法院一審判無罪，二審改判5年，目前正在更一審審理中。
北檢偵辦一起洗錢案時，查出涂男等人涉案，2日指揮刑事警察局兵分多路搜索涂男經營的銀樓等地，預計拘提涂男等9名被告，不過，警方拘提到8名被告，涂男拘提未著，行蹤不明。檢察官訊後聲押5名被告獲准，諭令3名被告新台幣10萬至20萬元不等金額交保。
檢方指揮刑事局持續追查涂男下落，並於今天發布通緝。另外，有媒體質疑是否有司法人員洩密，導致涂男未被拘提，檢察官另簽分他字案偵辦。
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