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藉親情力量勉勵收容人 台北監獄打造接見室親子園地

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為了透過親情力量勉勵收容人，台北監獄打造接見室「親子互動園地」，裡面不僅提供兒童玩具，更結合「桃園市立圖書館新總館」資源，提供各式各樣的讀物，希望讓民眾等待接見收容人時，孩子們能有個友善空間遊戲，也能讓收容人與孩子互動，帶來更多希望。

台北監獄指出，11月10日啟用的接見室「親子互動園地」，是自典獄長葉貞伶上任後，特別為了友善育兒理念，在接見室候見區新設專屬兒童與家長的互動空間，以兒童視角打造閱讀、玩樂場所，透過溫馨、活潑空間規劃及開放式空間設計，讓育兒民眾等待接見時能同時照看兒童，有個舒適的環境休息，更能藉此與兒童親密互動，有效提升親情支持力量。

上周啟用首日，現場家屬表示「非常開心能夠有這樣空間，讓小孩不會因為久候接見而哭鬧」、「感受到監獄對我們育兒的重視」及「在等待時能和孩子互動，真的很開心，這份關懷，讓我們感到很溫暖」等，頗受家長好評。

而親子互動園地除提供孩子們玩具外，更結合「桃園市立圖書館新總館」資源，提供各式兒童讀物，打造適齡適性親子共讀環境，設有童趣地墊、兒童專用閱讀桌椅、沙發，選用符合兒童身高書架，提供安心舒適閱讀空間，期盼孩子在探視親屬前，能開心遊玩、快樂閱讀，也藉此增強家庭支持功能，透過親情力量勉勵收容人，帶給收容人信心與希望。

台北監獄自11月10日啟用的接見室「親子互動園地」，頗受家屬好評。記者周嘉茹／翻攝
台北監獄自11月10日啟用的接見室「親子互動園地」，頗受家屬好評。記者周嘉茹／翻攝
台北監獄的親子互動園地不僅提供孩子們玩具外，更結合「桃園市立圖書館新總館」資源，提供各式兒童讀物。記者周嘉茹／翻攝
台北監獄的親子互動園地不僅提供孩子們玩具外，更結合「桃園市立圖書館新總館」資源，提供各式兒童讀物。記者周嘉茹／翻攝
台北監獄希望透過親情力量勉勵收容人，在接見室新設專屬兒童與家長的互動空間。記者周嘉茹／翻攝
台北監獄希望透過親情力量勉勵收容人，在接見室新設專屬兒童與家長的互動空間。記者周嘉茹／翻攝

親子 監獄 育兒

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