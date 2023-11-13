藉親情力量勉勵收容人 台北監獄打造接見室親子園地

為了透過親情力量勉勵收容人，台北監獄打造接見室「親子互動園地」，裡面不僅提供兒童玩具，更結合「桃園市立圖書館新總館」資源，提供各式各樣的讀物，希望讓民眾等待接見收容人時，孩子們能有個友善空間遊戲，也能讓收容人與孩子互動，帶來更多希望。

台北監獄指出，11月10日啟用的接見室「親子互動園地」，是自典獄長葉貞伶上任後，特別為了友善育兒理念，在接見室候見區新設專屬兒童與家長的互動空間，以兒童視角打造閱讀、玩樂場所，透過溫馨、活潑空間規劃及開放式空間設計，讓育兒民眾等待接見時能同時照看兒童，有個舒適的環境休息，更能藉此與兒童親密互動，有效提升親情支持力量。

上周啟用首日，現場家屬表示「非常開心能夠有這樣空間，讓小孩不會因為久候接見而哭鬧」、「感受到監獄對我們育兒的重視」及「在等待時能和孩子互動，真的很開心，這份關懷，讓我們感到很溫暖」等，頗受家長好評。