鋼索突斷裂砸死員工 老闆925萬調解獲緩刑

台北市一間鋼鐵公司陳姓員工，2020年開著大貨車載運15支H型鋼前往桃園市楊梅區一處廠房，進行H型鋼吊掛作業時鋼索突斷裂，陳男當場遭掉落的H型鋼擊中，搶救無效死亡。桃園地方法院今依過失致死罪判蕭姓負責人有期徒刑6個月，緩刑3年，得易科罰金18萬元。

陳姓員工在鋼鐵公司負責運送、卸載、從事鋼材起重吊掛及搬運業務，2020年11月3日，陳男開著公司的框式附加吊桿自用大貨車，載運15支H型鋼前往桃園市楊梅區一處廠房，要將H型鋼提供給現場工程承包商進行置物架組立工程。過程中陳男操作第2次H型鋼吊掛作業，吊鉤上緣與吊桿伸臂前端下緣碰觸並拉斷吊升用鋼索，H型鋼當場掉落擊中他身上，導致陳男骨折血胸及呼吸衰竭，送醫後於當晚死亡。

檢方調查，該鋼鐵公司應提供符合標準的必要安全衛生設備，竟疏於檢查注意，未提供經檢查合格且有設置過捲預防裝置的移動式起重機，及防止吊舉物通過人員上方的設備或措施，導致員工因鋼索斷裂遭H型鋼砸中身亡，53歲蕭姓負責人則坦承不諱。