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鋼索突斷裂砸死員工 老闆925萬調解獲緩刑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台北市一間鋼鐵公司陳姓員工，2020年開著大貨車載運15支H型鋼前往桃園市楊梅區一處廠房，進行H型鋼吊掛作業時鋼索突斷裂，陳男當場遭掉落的H型鋼擊中，搶救無效死亡。桃園地方法院今依過失致死罪判蕭姓負責人有期徒刑6個月，緩刑3年，得易科罰金18萬元。

陳姓員工在鋼鐵公司負責運送、卸載、從事鋼材起重吊掛及搬運業務，2020年11月3日，陳男開著公司的框式附加吊桿自用大貨車，載運15支H型鋼前往桃園市楊梅區一處廠房，要將H型鋼提供給現場工程承包商進行置物架組立工程。過程中陳男操作第2次H型鋼吊掛作業，吊鉤上緣與吊桿伸臂前端下緣碰觸並拉斷吊升用鋼索，H型鋼當場掉落擊中他身上，導致陳男骨折血胸及呼吸衰竭，送醫後於當晚死亡。

檢方調查，該鋼鐵公司應提供符合標準的必要安全衛生設備，竟疏於檢查注意，未提供經檢查合格且有設置過捲預防裝置的移動式起重機，及防止吊舉物通過人員上方的設備或措施，導致員工因鋼索斷裂遭H型鋼砸中身亡，53歲蕭姓負責人則坦承不諱。

桃園地院今審理，認為鋼鐵公司及蕭姓負責人輕忽勞工作業安全，造成員工死亡，令家屬承受天人永隔的莫大傷痛，考量蕭姓負責人犯後坦承犯行，且與員工親屬以新台幣925萬元達成調解並已履行賠償完畢，最終依職安法處鋼鐵公司罰金10萬元，緩刑3年；另蕭姓負責人犯過失致人於死罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑3年。

桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影
桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影

桃園 骨折 過失致死

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