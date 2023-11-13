司法首例！受刑人是否可在監投票 最高行政法院明天開庭

林姓受刑人提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時，在台北監獄設置投票所，台北高等行政法院10月12日裁准在監獄設置投票所，並以7千字新聞稿說明理由，將成為全國首件監所受刑人投票案例。桃園市選委會提抗告，最高行政法院明天上午10點將開準備程序庭。

林2019年12月戶籍遷入台北監獄，北高行認定是選舉權人，而憲法保障的選舉權是民主國家人民最基本的政治參與權利之一，「受刑人只是穿著囚服的國民」，監禁期間雖限制人身、居住、遷徙自由，但選舉等其他基本公民權利仍受憲法保障，與其他國民並無差別。

北高行表示，林過去4年來因現行法制無法以投票為由外出，監所內又未依規定設投票所，導致他實際上無法行使投票權，桃園選委會雖稱受刑人可依外出規定申請出來投票，但依監獄行刑法規定，受刑人外出制度是為強化就業職能或技能，與行使投票權無關，且得符合「在監執行逾3月」與「行狀善良」或「具特殊才藝或技能」的要件；然而，受刑人即使不符合外出要件仍享有投票權，國家應以其他方式保障投票權。