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退役少將涉共諜案3人獲交保 橋檢提出抗告

中央社／ 高雄13日電

高雄橋頭地檢署。聯合報系資料照片／記者林保光攝影
高雄橋頭地檢署。聯合報系資料照片／記者林保光攝影
高雄祝姓男子、劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將涉在6年間引介多名退役軍官赴中國接受招待宣傳統戰思想，3人訊後遭橋檢聲押但獲交保，橋檢今天將向高等法院高雄分院提出抗告。

橋頭地檢署檢察官上月接獲情資，指揮法務部調查局高雄市調查處、國家安全維護工作站、高雄市警察局左營分局偵辦，執行搜索26處，傳喚被告、證人到案說明。

其中與軍方交好的黃埔聯誼會會長祝男、高雄市退伍軍人協會理事長劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將列被告。

檢調調查，祝男等3人遭中共勢力吸收後，自民國106年至今年間，長期物色、引介國軍特定階級、軍種退役的高階軍官赴中國及美國等地接受落地招待，提供對岸拉攏、吸收機會，並宣傳「和平統一」、「一國兩制」等統戰思想。

檢方初估至少有數十名退役軍官曾受招待。近日約談超過20名退役將領包含上將、中將等人，合計多達30顆「星星」。

此外，孫男、劉男還共同受中國滲透來源資助舉辦特定活動，並在活動中支持某特定參選人，並分別發送粽子及花生糖等禮品。

檢方訊後認定祝男等3人已涉違反國家安全法、為大陸地區發展組織罪。其中孫男、劉男另涉犯反滲透法第4、7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項罪嫌。

檢方訊後認定3人犯罪嫌疑重大，向橋頭地方法院聲押禁見，但法官11日裁定祝男、劉男新台幣50萬元交保，孫男60萬元交保，均限制出境出海。檢方不服裁定，今天將向台灣高等法院高雄分院提出抗告。

高雄市 陸軍

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