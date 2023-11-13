桃園偵查小隊長每周收2萬包庇賣淫集團 賄款還存女兒帳戶

桃園一名林姓偵查隊小隊長，涉嫌主動要求賣淫集團繳交每周1萬5千元至2萬元的「公關費」，時間長達33周，並通風報信警方臨檢時段；林姓小隊長得知賣淫集團小姐提告，還將消息洩密給賣淫集團。案經檢方破獲賣淫集團，東窗事發，林男否認涉案，但集團成員指證歷歷，林男遭桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴，移審法院後以100萬交保。

檢方調查，桃園市警局平鎮分局50歲林姓小隊長去年8月間，幫忙綽號「舅舅」的52歲巫男處理賣淫集團旗下小姐的債務糾紛，後來他得知巫男在其轄區經營賣淫集團，便透過手機聯繫集團李姓成員，稱「你們做這行都不用繳什麼嗎？」要求收受賄賂，李姓成員回報巫男後，為求順利經營賣淫集團，便向林男洽談「公關費」，雙方達成協議，巫男每周繳交新台幣1萬5千元至2萬元賄款給林男。

由於林男深知檢警辦案方式，因此和李姓集團成員講好以iPhone空機搭配黑莓卡，透過網路使用iPhone專屬通訊軟體FaceTime聯繫，相約每次繳交賄款的時間地點，林男則於收取賄款後，提供警方臨檢查察勤務方式，包庇賣淫集團規避檢警查緝。

檢方發現，從去年8月5日開始，林男與賣淫集團協議每3周碰面1次，一次收3周的公關費，交款地點遍及超商、高速公路休息站等，甚至還在殯葬館面交。檢方統計，若以每周收取1萬5千元公關費計算，林男共收受49萬5千元的賄賂。

今年2月，賣淫集團一名小姐被集團以高利貸綁住，無法脫身，忍無可忍到桃園市警局桃園分局報案，後來案件轉交到平鎮分局，林男知悉後竟到賣淫集團的檳榔攤據點，將此事通報集團；對此賣淫集團成員火速找上該小姐當面撕毀本票，要求和解並放棄訴訟。林男因此獲得賣淫集團2萬元紅包，還要集團成員刪除對話紀錄，並把手機賣給通訊行，避免留下證據。

結果檢方偵辦小姐提告賣淫集團以高利貸脅迫賣淫一案時，發現案件在執行前不久，巫男搶先找上提告小姐簽立和解書，相當不尋常，懷疑有洩密情形，認為不宜再讓林男負責此案件，便改請桃園市政府警察局督察室偵辦，查出巫姓賣淫集團首腦，結果在成員指證歷歷下，追查出林姓小隊長涉案。

但林男矢口否認犯行，還說自己是被人陷害，檢方發現林男女兒的郵局帳戶有6比金流不明的現金存款，他雖辯稱有蒐集50元硬幣再存入女兒帳戶的習慣，檢方並不採信。桃園地檢署偵結依貪污治罪條例將林男起訴，收賄的49萬7000元則請求法院宣告沒收，在押的林男於上周五移審法院後以100萬交保。