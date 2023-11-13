男子向大陸賣家買104支額溫槍 未申請查驗登記判拘役40天

彰化縣陳姓男子2021年在網路上向大陸賣家下單買104個額溫槍，但並未向主管機關申請查驗登記，未獲核准發給醫療器材許可證，彰化地方法院依違反醫療器材管理法將陳男他判處拘役40日，得易科罰金。

許多民眾已習慣網購物品，但要小心醫療器材及藥品等未向主管機關申請查驗登記，不能隨便網購輸入以免觸法。

判決書指出，陳男2021年5、6月間透過網路向大陸賣家下單購買一批額溫槍共104個，賣家透過不知情的快遞業者以航空快遞方式，自大陸地區空運到台灣，快遞業者同年6月向財政部關務署臺北關報運這批進口快遞貨物，而被查獲是未申請查驗登記的非法輸入醫療器材。

但陳男事後卻辯稱，他沒有寄委任書給快遞業者，是快遞業者盜用之前的委任書；但快遞業者證稱，是貨到台灣後，由大陸業者通知貨主，該公司才會提供委任書給貨主填寫。陳男也辯稱他訂購的是油溫槍而非額溫槍，不知道為什麼到貨的是額溫槍。

不過經查扣案的額溫槍的確是陳男委任快遞業者代為辦理進口報關，法官認為，衡諸常情，其主觀上應知悉其輸入物為額溫槍，陳男所辯前後不一，是否可信，已有可疑。

由於陳男於2018年也曾因過失輸入、販賣醫療器材體脂計被緩起訴，所以陳男也自承，他知道額溫槍不能進來臺灣，經過上次案件後，已知道輸入醫療器材是需要允許。

足見陳男知悉額溫槍為醫療器材，其輸入需先經向衛生福利部申請核准，但陳男於額溫槍報運進口前，未曾向衛生福利部申請查驗登記，更未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，因此法官認為「被告主觀上有非法輸入醫療器材之犯意甚明」。

因此法官依違反醫療器材管理法將陳男判處拘役40日，但陳男不服簡易判決再上訴，經彰化地方法院合議庭審理後駁回上訴。