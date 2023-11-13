壯陽、減肥、瘦身藥品不能網拍 網購藥品恐買到假藥
隨著網路購物的普及，許多網站常常假借合法藥商或藥局的名義在網路販售藥品，但實際上確是非法的境外網站，並從國外寄送來路不明的藥品；苗栗縣政府衛生局提醒民眾，使用這些藥品，可能影響民眾身體健康，還會違反藥事法輸入禁藥的規定。
縣衛生局指出，藥品並非一般產品，須謹慎使用，不要隨意透過網路平台購買來路不明的藥品，目前食藥署已與海關合作，加強抽查進口快遞郵包，並主動監控網路非法賣藥的行為。民眾如有用藥需求，應就醫或至藥局詢問藥事人員，並遵循專業醫藥人員的指示，使用領有我國藥品許可證的藥品，才能確保自身的健康和用藥安全。
另外，切勿將個人自用藥品於網路販售，除涉違反藥事法第27條規定，依法可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰，若是販售或意圖販售未經核准的藥品，也涉違反藥事法第83條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。
縣衛生局也強調，網購廣告的壯陽藥、減肥藥、瘦身藥品，這類藥品國內並未開放進口，一般都是非法網站兜售，買到假藥的風險性很高，民眾別白花錢又傷身買罪受；針對境外網站販售不法藥品，也會公布於食藥署「食藥膨風專區」（網址：http://www.fda.gov.tw/tc/news.aspx?cid=5085），以提醒民眾注意。
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