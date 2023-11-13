大陸籍漁船越界東引電槍捕魚 4人判刑、快艇變價拍出34萬

士林分署變假大陸籍漁船快艇，為國庫挹注收入34萬4千元。圖／士林分署提供 大陸籍船長劉姓男子等4人，去年駕駛快艇違法越界，命船員使用電魚槍捕魚，海巡艦隊分署獲報巡查，逮獲1艘快艇和劉等4人，日前福建連江地方法院判決，劉等4人判處6月至7月不等徒刑，沒收快艇。連江地檢署囑託行政執行署士林分署變價拍賣上月24日以34萬4千元賣出，為國庫挹注收入。

判決指出，大陸籍劉姓船長帶著3名大陸籍船員，4人去年4月21日晚間，受綽號「三哥」的陸籍船東聘雇，駕駛漁船快艇從福建省連江縣苔菉鎮茭南港出海，未經許可進入台灣東引禁止限制水域，在連江縣東引鄉老鼠沙0.1浬附近，命船員使用電魚槍採捕魚類。

全案因東引民眾發覺，通報海洋委員會海巡署艦隊分署第十海巡隊，當晚10時許，海巡隊查獲劉等4人正利用防鯊器採捕水產。法院審酌，劉等4人為了私利，未經許可進入我國，危害政府對入出國管理與國家安全維護，並恣意以電氣採捕水產，破壞海洋生態。

劉、程、甘、韋姓等4人，共同犯漁業法「非法採捕水產動物罪」罪，劉男判處7月徒刑，其餘3人判處6月可易科罰金之刑。扣案快艇一艘沒收。

連江地檢署囑託士林分署變價快艇，消息在馬祖傳開吸引南竿鄉當地村長應買，上月24日已34萬4千元賣出，為國庫挹注收入。

士林分署表示，為徹底斷絕大陸漁船越界電魚及抽砂船越界盜砂之違法行為，將持續與連江地檢署攜手合作，辦理判決確定沒收的變價事宜，以落實沒收新制，維護我國海洋生態環境及領土的完整性。