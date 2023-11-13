自稱大陸萬通第二代 男子演戲裝闊詐房東1700萬遭訴

一名25歲的馮姓男子去年向新北市板橋一名黃姓女房租屋時，自稱是大陸知名地產業者萬通集團第二代，接著假裝出手闊綽，開始以安全考量雇請保鑣、至南部祭拜友人、缺錢周轉等藉口為由，陸續向黃女借走1700萬元，當中一度為了躲債，佯裝遭人毆打進醫院，還找來自己姑姑和祖母聯手演戲取信於黃女。經黃女提告，台北地檢署查出馮男一家根本與萬達馮家無關，今依詐欺、偽造文書罪將馮男和其姑姑、祖母3人起訴。

萬通集團為1991年由馮侖創辦，資產快速增長資產，1999年與深圳萬科的王石等聯合成立中國首家房地產策略聯盟機構中城房網，兩年後馮侖獲得「十大最具人氣企業家」稱號，被譽為「地產思想家」。

去年2月間，馮男向黃女租屋時，自稱是萬達集團第二代、馮侖的姪子，黃女見馮男出手大方，一口氣就以現金付清押金，逐步掉入陷阱。之後馮男藉口家裡要求他在台聘請幫他保鑣，保護自身安全，並以到南部祭拜好友、缺錢治裝為由，陸續開始向黃女借款。

此後，馮男又以投資公司，向黃女借款300萬元，不久又自稱被仇家打進醫院，阻擋黃女上門探視，找來姑姑、祖母一起演戲，佯稱馮男傷重手術需要休養，力阻黃女探病。事後，馮男打蛇隨棍上，繼續在黃女面前表現出自己人身安全受到威脅，向黃女借錢支付手術費、醫藥費，以及出院後打算購買防彈衣防身。