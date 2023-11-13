蔡英文談司法改革 應朝回歸人民、專業獨立及多元參與推動

總統蔡英文出席「第5屆法律扶助國際論壇」並指出，司法改革應朝回歸人民、專業獨立及多元參與等3個面向，改變結構性問題，提升法律作為正義最後一道防線的功能。記者侯永全／攝影 新冠疫情與俄烏戰爭造成世界多國在政治上或經濟上受有重大改變，民主與人權面臨極大的危機挑戰，財團法人法律扶助基金會今舉行「第5屆法律扶助國際論壇」，以後疫情時代的法律扶助及AI人工智慧為題。總統蔡英文出席論壇並指出，司法改革應朝回歸人民、專業獨立及多元參與等3個面向，改變結構性問題，提升法律作為正義最後一道防線的功能。

法律扶助基金會辦理第5屆法律扶助國際論壇，主題為「後疫情時代下的法律扶助——民主、科技與司法近用」，邀請來自17個國家或地區，超過30名法律扶助領域學者專家與機構代表與會研討，梳理出未來法扶樣貌。

蔡英文表示，感謝法扶多年來推動司法改革，以第一線經驗提供重要建言。她說，司法改革是法律人的挑戰，更是需要全體人民參與的革新運動，司法改革應朝回歸人民、專業獨立及多元參與等3面向改變結構性問題，讓司法能親近人民、獲得人民信任，提升法律作為正義最後一道防線的功能。

蔡英文指出，第一，在回歸人民的司法改革方面，希望司法可以更符合人民的需求、保障人權，維護人民利益，例如今年實施的「犯罪被害人權益保障法」，讓被害人與家屬能以更具同理心及尊嚴的方式，獲得國家的協助。

第二，專業獨立的司法改革方面，蔡英文說，唯有專業獨立的司法，才能做出有效公正的裁判，取信於民，建立專業化的法官及法庭讓特定領域的案件獲得適當裁處，例如：智慧財產權及商業法院、憲法法庭、勞動專業法庭，都是落實此目標而成立的。

第三，多元參與的司法改革方面，藉由人民參與司法的過程產生社會信賴，今年推行的國民法官法讓人民參與審判，了解司法運作，審理過程及結果納入人民多角視野，讓司法判決更周全，符合社會脈動。

蔡英文也說，政府不僅調整改造司法結構，在反毒、肅貪等其他司法改革非結構性的政策面向上，已有進展。今年政府投入逾250億預算經費，整合跨部會力量及公私協力推動「新世代反毒策略行動綱領1.0及2.0」，秉持減少需求、供給及傷害的政策原則，達成降低毒品新生人口、降低再犯率及降低死亡率等策略目標。

在廉政改革方面，蔡英文說，政府7年來提出兩次反貪腐公約的國家報告，建立廉政平台，強化防貪及肅貪兩個政策作為，達成降低貪瀆率、提高定罪率的目標。

蔡英文說，司法改革是個永無止境的工作，隨著時代改變，社會將持續面對不同新興議題及挑戰。在司法過程中，人民最直接面對的就是握有公權力的司法人員，唯有當司法人員帶著真誠盡責的心，在制度中扮演好自己的角色，莫忘法律人保障人民使命，人民就感受到完全不一樣的司法風貌。

司法院長許宗力表示，國際論壇是一個學習先進國家法扶制度的意見交流平台，疫情蔓延，顛覆國家治理、經濟變革，人權面臨極大的危機挑戰。在後疫情時代，法律服務改變與轉型、組織治理及內部流程數位化的方式都值得深入探索，司法院期許法扶基金會在既有基礎上，持續提升扶助品質，積極投入國民法官參與審判的辯護工作，充分實踐司法平衡保護人民訴訟權的理念，作為弱勢人民的後盾。

法律扶助國際論壇大會主席吳志光表示，法扶20多年來的成長，疫情影響、AI人工智慧對法律扶助的影響，借鏡各國經驗，籌備接下來的法扶制度規劃。