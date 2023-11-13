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10元硬幣「蔣公鈕釦很模糊」 民眾超商大喊店家給偽幣判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

許姓市民去超商消費，王姓店長找給他10元硬幣，許懷疑硬幣是假的，嚷嚷店家給偽幣，吃上誹謗官司；台北地院認為，許主觀認為硬幣正面「蔣公衣服鈕釦模糊」可能是偽幣，沒有犯意故意，判他無罪。可上訴。

2022年7月29日上午，許進入台北巿興隆路3段「統一超商萬芳醫院門市」，結帳時懷疑店家找零的3枚10元硬幣2枚是假的，風波因此而起。

王姓店長向許解釋硬幣是真的，還說如有疑義，可向第三方公正單位檢驗，許卻在店內公然不斷大聲宣稱「店家給偽幣」，王認為許損害門市的商譽提告，檢察官依誹謗罪對許聲請簡易判決處刑。

許否認誹謗，辯稱店員找給他的10元硬幣中，其中1枚「中華民國七十四年」的文字邊緣是模糊的，有2枚正面的蔣公衣服鈕釦是模糊的，還說「如果是真的，都會是清晰的」。

許說，當時想要將這2枚硬幣換成真幣被拒絕，又帶著小孩到萬芳醫院治療，因急於提出訴求，聲音才會比較大。

法官查看蒐證照，許所懷疑的硬幣正面蔣公像確實模糊、污損，蔣公的衣服鈕釦無法辨識，硬幣背面的梅花花瓣也模糊不清。

法官認為，依中央銀行官方網站上就流通硬幣的防偽辨識頁面，載明10元硬幣真幣的正面蔣公像目視應人像、眼睛、鼻頭、鬍鬚輪廓明顯，呈現立體感，而背面梅花的梅花蕊心、花絲及花瓣，也應立體而清晰；如是偽幣，蔣公人像會缺乏立體感，蔣公的眼珠也會模糊或沒有眼珠。

法官認為，許從小受長輩教導如何判斷硬幣真偽，見2枚硬幣模糊不清，為維護權利才提出訴求，何況超商交付的流通硬幣是否為真，也與公共利益有關，許沒犯罪。

新台幣10元硬幣。圖／聯合報系資料照片
新台幣10元硬幣。圖／聯合報系資料照片

硬幣 超商

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