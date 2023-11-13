潤寅案扯吃案！前調查官收500萬還拿10.1萬奠儀 懲戒法院撤職

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄5百萬元「吃案」，還收下王音之在郭母去世時致贈的10萬1000元的高額奠儀，懲戒法院判郭撤職，並停止任用4年，併罰款60萬元。圖／聯合報系資料照 潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄5百萬元「吃案」，還被控商請有富建設董事長洪村騫關說升等；郭否認收賄，台北地院依貪汙罪判郭有期徒刑12年，褫奪公權6年。法務部另將郭移送懲戒法院審理，懲戒法院判郭撤職，並停止任用4年，併罰款60萬元。

郭詩晃為松山調查站前專員，2020年1月16日屆齡退休。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦2010年8月起向9家銀行詐貸得386億2718萬元，台北地檢署依違反銀行法起訴楊文虎夫婦等36人，檢方續查出楊文虎等人向另3家銀行詐貸86億餘元，2020年5月間追加起訴楊文虎15人。楊文虎、王音之已分別重判。

這起詐貸案爆發「案外案」，檢方查出王音之2017年間涉透過洪村騫交付5百萬元給郭詩晃，讓詐貸案不見光，郭同時間向洪表達希望協助升等，郭收受賄款後，即未積極查辦詐貸案，2019年將案件改列參考資料。王音之為感謝郭詩晃包庇，在郭母去世時，以致贈奠儀為由，2019年4月7日在洪村騫住處地下停車場給了10萬1000元的高額奠儀。

檢方搜索、約談後聲押郭獲准，偵結時依貪汙罪起訴郭，郭移審時否認收賄，後獲以50萬元交保，限制出海、出境及限制住居迄今。

今年8月刑事一審宣判時，郭對於被重判還長嘆一聲，碎念「冤枉」。

懲戒法院認為郭詩晃為調查局調查員，負責犯罪調查，竟收受賄賂，違背職務而輕縱金融犯罪，收受賄款的金額高達500萬元，還收下沒有無親誼的人贈與10萬1000元奠儀，與「社會禮儀顯不相當」。郭就收賄部分否認犯行，未曾繳回犯罪所得，態度不佳，懲戒法院依公務員懲戒法第10條各款所列情狀斟酌後，判郭撤職，停止任用4年，併罰款60萬元。