扯鈴教練魯紀賢涉共諜案 北檢最快本週偵查終結

扯鈴教練魯紀賢。 聯合報系資料照／記者房荷庭攝影

有詐欺前科的扯鈴教練魯紀賢涉為中國在台發展組織，吸收士官兵刺探軍事情報。台北地檢署7月聲押魯男及4名退役士官兵獲准，並聲請延押獲准，因押期將屆，預計近日將偵查終結。

檢調獲報，有詐欺、偽造文書前科的魯紀賢去年4月間被中國情蒐單位吸收為共諜，返台發展組織，透過退役士官兵，吸收軍事單位的現役士官兵伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉嫌違反國家安全法。

北檢7月間指揮調查局兵分25路搜索，並約談魯男等人到案說明。檢察官訊問後，認定魯男及退役士官兵林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆涉犯國安法，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。9月間，檢察官聲請延押2個月獲准。

魯紀賢等人本週將羈押期滿，檢察官預計近日將全案偵查終結，魯男等人若遭到起訴，案件將移審台北地方法院，由法院合議庭決議是否繼續羈押。

另外，藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷今年7月間也被檢方以被告身分約談，訊後諭令新台幣20萬元交保。郭書瑤經紀人當時表示，郭男因為找工作時不小心被捲入紛爭，會全力配合調查。