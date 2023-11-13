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馬國女大生命案一、二審判凶嫌死刑 更審律師提再犯可能性鑑定

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

梁育誌2020年犯下馬國女大生遭性侵擄殺案，遭檢方依強制性交殺人等4罪起訴，認無教化可能，求處死刑，一、二審均判死。圖／聯合報系資料照片
梁育誌2020年犯下馬國女大生遭性侵擄殺案，遭檢方依強制性交殺人等4罪起訴，認無教化可能，求處死刑，一、二審均判死。圖／聯合報系資料照片
高雄男子梁育誌３年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並用繩圈勒死棄屍山區，一、二審依強制性交殺人罪判處死刑，最高法院認為梁再犯可能性仍須調查釐清，撤銷死刑判決發回更審，今高雄高分院開準備庭，梁的辯護律師團聲請再做鑑定，不過對於鑑定團隊，法庭對造並無共識，將交由合議庭討論後，決定鑑定單位。

梁育誌共犯下強制性交殺人、強制性交未遂、遺棄屍體罪，強制性交殺人部分目前撤銷發回更審，強制性交未遂、遺棄屍體罪則判2年10月、2年徒刑定讞，檢方聲請併執行刑，合併執行4年4月，目前梁已在高雄監獄服刑。

至於強制性交殺人部分，最高法院認為，二審以梁育誌一開始是計畫強制性交、強盜，過程中才萌生殺人故意，「殺人」原不在梁犯罪計畫內，但理由卻寫「殺人」也在梁計畫中，已出現矛盾。

最高院認為，此攸關量處死刑應考量情節是否「最重大」、全案是否具「計畫性」等因素，有釐清必要。二審鑑定報告著重「性侵害」，但「強制性交殺人」、「強盜」整體犯罪的再犯可能性仍不明瞭，影響判斷梁是否難以透過矯治教化而降低再犯風險可能性，須再調查。

全案發回高雄高分院審理後，鍾女父母委請律師跨海聲請參與訴訟獲准，今二審再開準備程序庭，梁育誌借提出監，鍾女父母並未來台出庭。

針對精神狀態、量刑前社會調查兩方面，梁育誌於一、二審時已由凱旋醫院、嘉南療養院完成鑑定，均認為梁育誌「再犯」可能性高，今梁的辯護律師針對最高法院意見，聲請再犯可能性鑑定，並希望委請其他單位進行鑑定。

檢方及鍾女一方則希望再由原本鑑定單位執行即可，因鑑定單位無共識，法官並未當庭裁示，將由合議庭討論後，決定鑑定單位。

殺人 棄屍 死刑

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