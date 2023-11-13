開車遭攔女噴辣椒水被罰6000 關窗後比中指法官不認正當防衛

林姓職業女駕駛開車被陳姓駕駛攔停，對方下車朝她走來，林女覺得「來者不善」害怕遭遇不測，用辣椒水噴陳，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，林女可以關窗將陳阻隔於車外，認為她已過當防衛，裁罰6000元。

台北市警信義分局移送說，2023年8月22日21時44分，林女無正當理由攜帶具有殺傷力的辣椒水朝陳噴灑，陳因而眼睛受刺激、臉頸紅腫。

警方認為，辣椒水為刺激性人為萃取的化學物質，若對人噴灑，可能會造成皮膚、黏膜發麻、灼燒痛感，性質屬「有殺傷力」的品，具危害他人身體之虞，林女違反社維法，請法官裁處。

林女稱，因陳拍打她的車窗，言語使她感到恐嚇，陳被女朋友勸阻後，還是持續拍打她的車窗，因感覺對方要攻擊她，為了自保使用辣椒水。

法官勘驗林女的行車紀錄器影片，林女被攔停後，自隨身包取出辣椒水，並於陳離開又折返時放下車窗，與陳短暫言語交談，先朝窗外噴灑辣椒水，當時陳並沒有明顯的威脅行為。

紀錄影片顯示，林女噴完辣椒水、關上車窗，用左手比「中指」，法官認為，林女如果緊閉車窗與陳製造「物理上空間區隔」，可達到暫時避免互為侵擾的情形，但她卻主動放下車窗，林女是否因自保而噴辣椒水，動機可疑。

法官認為，林女大可循司法途徑處理或者報警，卻對陳發射噴霧型辣椒水，不啻更有擴大雙方爭端的可能，林女辯詞不合常理，不可採。