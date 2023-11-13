快訊

醫院遭以軍包圍燃料耗盡…院內斷電3新生兒亡 譚德塞痛斥醫院變死亡現場

天氣轉涼口乾舌燥喝了水還是口渴？中醫建議「1類水果」解燥

影／逾8萬人一起High！Coldplay開唱周遭住家地震 「有進入侏羅紀世界的錯覺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開車遭攔女噴辣椒水被罰6000 關窗後比中指法官不認正當防衛

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓職業女駕駛開車被陳姓駕駛攔停，對方下車朝她走來，林女覺得「來者不善」害怕遭遇不測，用辣椒水噴陳，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，林女可以關窗將陳阻隔於車外，認為她已過當防衛，裁罰6000元。

台北市警信義分局移送說，2023年8月22日21時44分，林女無正當理由攜帶具有殺傷力的辣椒水朝陳噴灑，陳因而眼睛受刺激、臉頸紅腫。

警方認為，辣椒水為刺激性人為萃取的化學物質，若對人噴灑，可能會造成皮膚、黏膜發麻、灼燒痛感，性質屬「有殺傷力」的品，具危害他人身體之虞，林女違反社維法，請法官裁處。

林女稱，因陳拍打她的車窗，言語使她感到恐嚇，陳被女朋友勸阻後，還是持續拍打她的車窗，因感覺對方要攻擊她，為了自保使用辣椒水。

法官勘驗林女的行車紀錄器影片，林女被攔停後，自隨身包取出辣椒水，並於陳離開又折返時放下車窗，與陳短暫言語交談，先朝窗外噴灑辣椒水，當時陳並沒有明顯的威脅行為。

紀錄影片顯示，林女噴完辣椒水、關上車窗，用左手比「中指」，法官認為，林女如果緊閉車窗與陳製造「物理上空間區隔」，可達到暫時避免互為侵擾的情形，但她卻主動放下車窗，林女是否因自保而噴辣椒水，動機可疑。

法官認為，林女大可循司法途徑處理或者報警，卻對陳發射噴霧型辣椒水，不啻更有擴大雙方爭端的可能，林女辯詞不合常理，不可採。

裁定說，林女的違序行為應依社維法論處，審酌違犯經過、情節輕重及造成損害的程度，裁罰她6000元。可抗告。

辣椒水示意圖，圖與本案無關。本報記者翻攝
辣椒水示意圖，圖與本案無關。本報記者翻攝

辣椒水

延伸閱讀

認為自己沒康復…高雄男不滿被請出醫院 持刀欲攻擊醫院醫護遭制伏

揪喝酒為這攤「誰請客」爆口角 高雄男朝頭一刀砍死麻吉

獨／桃園某高職暴力事件越演越烈 噴辣椒水多人受傷

通緝犯對警揮拳噴辣椒水 警反制上銬解送歸案

相關新聞

開車遭攔女噴辣椒水被罰6000 關窗後比中指法官不認正當防衛

林姓職業女駕駛開車被陳姓駕駛攔停，對方下車朝她走來，林女覺得「來者不善」害怕遭遇不測，用辣椒水噴陳，依社會秩序維護法移送...

她燙染「霸王髮」再上門遭拒 換家髮廊費用更高竟得手

20多歲張姓女子到髮廊燙染頭髮，費用2700元。她說身上錢不夠，質押健保卡離去。隔一段時間又上門要燙染頭髮，因前帳未清被...

砸1350萬買到凶宅！律師：凶宅無明確法律定義 教你怎自保

買屋租屋，大概不會有買受人或承租人希望碰到凶宅，承租者或許可以連夜搬走，但買屋者投入畢生積蓄發現是凶宅，可能欲哭無淚。而許多誤賣凶宅者，都會自稱當時自己買時並不知情，這可免除法律責任嗎？若發生不幸事件，是發生地才算凶宅、還是結果地也算？法界人士指出，凶宅並無明確法律定義，只能依照內政部函示來認定。至於凶宅房價就低嗎？有房仲說，現在房價高漲，台灣已經進入連凶宅也住不起的年代。...

太危險！台中男童快車道上逗留奔跑 警追查不排除對監護人開單

台中市一名男童9日在太平區太平路車道上奔跑、逗留，險象環生，警方在網路上發現此一行為，今已派員查訪，不排除對監護人裁罰。

被飆罵「死了、你就爛」…學生錄音筆全錄下 法官引古文判國小師5月

桃園市一名黃姓國小老師因為不滿班上一名學生多次不交作業、不聽服老師指令，竟憤而當著全班同學面前飆罵他「你就爛」、「你死了...

為閃「臭水珠」浴室滑倒！婦重傷怒向樓上求償 天花板材質讓她討不到醫藥費

高雄趙姓婦人前年9月19日晚間9時許，在浴室滑倒受傷，一度無法行走，趙女主張樓上黃姓住戶浴室沒做好防水，害她為了閃躲天花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。