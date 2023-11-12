為閃「臭水珠」浴室滑倒！婦重傷怒向樓上求償 天花板材質讓她討不到醫藥費
高雄趙姓婦人前年9月19日晚間9時許，在浴室滑倒受傷，一度無法行走，趙女主張樓上黃姓住戶浴室沒做好防水，害她為了閃躲天花板滴落、含尿味的「臭水珠」才滑倒，提告向樓上住戶求償49萬元，法院審理後，雖認黃男浴室防水確實有破損，但趙女浴室天花板為PVC材質，不可能有水滴落，僅判黃賠4萬5000元修繕費。
趙女與黃男分別為同棟公寓3樓、4樓鄰居，趙女主張從2020年中開始，她家浴室天花板就會滲水，她多次提醒黃男修補漏水都沒下文。
前年9月19日晚間9時許，趙女在浴室看到水滴滴落，為了閃躲臭水滴不慎滑倒，送醫後發現腰椎滑脫，導致下肢無力、無法行走，經手術後才改善症狀，但迄今傷勢還沒痊癒。
趙女不滿黃男害她摔到重傷，連同醫藥費、精神慰撫金等，向黃提告求償49萬元。黃男挨告後喊冤，稱他家浴室從30多年前就沒有使用，不可能會漏水，趙女會摔倒是自己沒注意地板濕滑，跟他沒有任何關係，只願與趙女負擔浴室修繕費用。
雄院審理時，法官為釐清漏水原因，由黃男聘請中華民國建築結構非破壞檢測協會協助鑑定，結果發現趙女家中浴室出現「白華」，並非4樓浴室水管破裂，而是防水層受損所致，最多只會滲入結構，不至於產生水滴，而趙女浴室還有PVC天花板，水也不會滴穿天花板，只會沿牆壁滑落。
法官認為，黃男浴室產生的漏水，依鑑定結果應不可能從天花板滴落；另外，趙女在事發前，腰椎就已感覺不適，因無法舉證跌倒受傷與漏水有因果關係，但黃男確實疏於維護修繕浴室地板，判黃要賠償趙女4萬5000元浴室修繕費用。
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