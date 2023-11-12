水肥車到學校抽水肥 竟「接駁」到清溝車再排入水溝
郭姓男子受雇為新北市瑞芳區時雨中學清除水肥，因尚未預約到投肥站進場時間，付費暫時存放在王男駕駛的清溝車內。王和同車的褚男擔心超重，掀開台2線排水溝蓋後，接管把部分水肥排入水溝，被人錄影並檢舉。基隆地院審理時3人認罪，法官依違反廢棄物清理法各判 6月徒刑、緩刑2年。全案可上訴。
判決指出，開設環保工程行的郭姓男子，受託為時雨中學處理水肥，並由公司人員向未領有廢棄物清除許可證、不知內情的環保公司點工，前年9月28日派王男和褚男駕駛清溝車前往水湳洞停車場等候。
郭男駕駛水肥車前往時雨中學，以1萬4000元價格代為清除水肥。抽取完成後前往水湳洞停車場，要求王男用清溝車暫時貯存水肥車上的水肥，並允諾給付2000元報酬。王男私下答應後，當天下午4點點裝載完水肥，為免超重行駛國道被罰，開到瑞芳區台2線指標72.8公里處，和褚男一同把部分水肥排入水溝。
王男把清溝車停在路旁，並排放汙水行為被人看到，有人錄下影像後提出檢舉。警方查出王男、褚男涉案，循線發現水肥來自郭男，偵詢3人後送辦。基隆地檢署檢察官偵查終結，依違反廢棄物清理法起訴。
法院審理時，3人都認罪。郭男辯稱，案發時完成警詢筆錄後，環保局說暫存違規，他有被罰款。他靠行抽水肥，不小心抽太多，因為新北市預約投放水肥要等很久，所以想先暫存再去預約，事後才知王男偷排水肥，他有跟王說先暫存，預約後再載回傾倒。王男和褚男也都認罪，
非法清理廢棄物罪最輕本刑1年，法官指3名被告未經許可非法清理廢棄物行為不對，但因尚無證據證明未案廢棄物具有毒性、危險性，濃度或數量足以影響人體健康或與汙染環境有害事業廢棄物相當，且行為僅有1次，犯罪情節、主觀惡性皆非重大，犯後坦承犯行，依刑法第59條規定減輕其刑，分判6月徒刑。
法官認為，3名被告都有悔改之意，考量疫情3年期間謀生不易，3人一時不慎觸法，經檢警偵查、法院審訊程序及判刑，應知警惕而無再犯之虞，各宣告緩刑2年。判決確定後1年內，3人各要接受2場法治教育課程，緩刑期間付保護管束。
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