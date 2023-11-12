永康四大才子接連受騙？ 合作反詐影片單周逼近30萬人次觀看

知名網紅永康四大才子「莊子歌」2021年在大灣高中線上畢業典禮影片致詞，因為本土風格引得不少網友看完直接笑翻。近又與永康警分局攜手合作，拍攝反詐騙宣導影片，精湛的演技詮釋詐騙被害人無奈、痛苦與辛酸，上傳短短一周臉書與Youtube平台近30萬次觀看，成效相當亮眼。

永康網紅莊子歌之所以爆紅，因兩年前身為大灣高中家長會長的他，自錄影片向畢業生表表達關懷與祝福，先勸誡學生「做兄弟的就不要了，那是一條不歸路」，隨後話鋒一轉，趁機推銷起防疫套餐，還附上訂餐專線和地址，笑果十足引發學生與網友們熱烈討論。

此次莊子歌與永康警分局合作，拍攝影片宣導反詐騙觀念，內容貼近生活實際發想，描述一位樸實阿伯接連受到金融、土地投資等詐騙手法，向觀眾介紹各種詐騙一系列操作手法，想不到上傳短短一周，臉書及YouTube累積觀看人數近30萬。

有網友大讚「呱哥（莊子歌）演技進步」、「太逼真了」更有網友覺得非常有共鳴，留言說「消滅詐騙集團人人有責」。

永康警分局表示，此次與網紅合作盼能引發觀眾共鳴，也更吸引年輕人的關注，提高反詐騙宣導的效果。