合法棋牌館公然擺麻將桌開賭場 板橋警埋伏月餘逮20人
新北市板橋區1間以休閒活動場館業取得執照的棋牌館，竟私下經營職業賭場擺放7桌電動麻將桌供賭客聚賭。板橋警分局接獲線報棋牌館內涉嫌賭博，經密切監控蒐證後昨天晚間前往查緝，當場逮捕賴姓負責人及江姓等19名賭客，起獲賭資、抽頭金、籌碼及麻將等證物，詢後依賭博罪嫌將賴男及19名賭客移送法辦。
據了解，位於板橋區南雅西路二段的一間「棋牌館」，以休閒活動場館業向新北市經發局取得執照後於今年9月20日開始營業。板橋警方為避免棋牌館滋生賭博淪為犯罪溫床，自棋牌館營業之初便將其列為「清源專案3.0」之賭博場所密切監控蒐證，發現棋牌社賴姓負責人提供場地予賭客從事賭博，以玩1分鐘收費1元、包廂收費1.5元等方式向每位賭客收費牟利，而賭客如需先結束牌局離開，店家還會先行代墊輸贏費用。
板橋警方見蒐證完全時機成熟，昨天晚間10時許持搜索票前往攻堅，一舉查獲賴姓負責人及江姓等19名賭客，並查扣桌面賭資855元、抽頭金7475元、籌碼點數72000點、麻將、牌尺、電動麻將桌等證物，詢後將賴男及賭客分依提供場所賭博及賭博罪移送法辦。
板橋分局長黃南山表示，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，斬斷犯罪根源以淨化社會治安。
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