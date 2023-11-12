逾20退將涉共諜案 3人交保

橋頭地檢署接獲情資，指已故二級上將蔣緯國前祕書祝康明，涉在台拉攏退役將領發展共諜組織，日前大動作搜索廿六處地點、約談祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、秘書歸亞蒂（金馬影后歸亞蕾胞妹）廿多人到案。

檢方依反滲透法、選罷免法等罪聲押祝、孫、劉三人、法院裁定祝、劉五十萬元交保，孫六十萬元交保，均限制出境。

檢方指出，此案共傳喚被告、證人二十多人到案說明，其中單退將部分，至少有逾二十人。歸亞蒂是高雄市退伍軍人協會秘書，本次一併約談到案，原因是歸女協助該協會經手活動費用，但涉案程度不高，因此未列被告。

檢調追查，祝康明、孫海濤、劉萬禮三人有發送粽子及花生糖當伴手禮，意圖在台發展共諜組織，檢方認為三人有串證之虞，且犯行嚴重威脅國家安全，有羈押必要，決定向法院提抗告。

專案小組查出，二○一七至二○二三年，由祝康明等人引介至少二十多名退將赴陸接受落地招待，此案不同以往，招待行程還特別安排美國旅遊，研判是陸方提供金援。

據調查，這批退役將領出境後，中共會安排統戰組織與他們接觸，宣傳「和平統一」、「一國兩制」等思想，欲吸收回台發展共諜組織；由於正值正副總統及立委大選，有部分退役將領疑受陸方資助，被要求選舉時支持特定政黨候選人。

近年共諜頻頻滲透我軍方，陸軍前上校副旅長向德恩兩度簽署為中共效命誓約書，長年受共諜邵維強交付賄款，監察院日前通過監委提案彈劾案，將向德恩移送懲戒法院審理。