「改運助風水」賣買生基位詐騙2200萬 新北檢聲押2人

黃姓男子在新北市成立銷售生基位公司，招攬蘇姓男子等人擔任業務員，四處招攬投資及買賣生基位，再假冒買家誆稱願以高價購買，讓投資民眾加碼投資，檢警日前至黃男及蘇男二人公司及住處等地搜索，拘提同案共犯共13人到案，並向新北地院聲請羈押黃男及蘇男獲准，其餘11人分別以10萬元至20萬元金額交保侯傳。

據了解，黃男、蘇男等人於2022年11月起，明知所販售的生基位商品，在市場交易中並非活絡，鎖定不少消費民眾因投資未上市公司失利而獲得生基位等改運產品急於脫手，卻苦無銷售管道，認有利可圖，以皓翊公司靠行業務員名義，對外宣稱從事銷售生基位業務，向多位被害人佯稱可以優惠價格購買生基位，再以虛構不存在買家，或佯裝買家身分，向被害人宣稱願以顯高於生基位市價數倍不等價格收購，或以購買生基位改運等詐術，詐騙多名被害人誤信而交付款項投資。檢警調查，初估累積詐騙金額超過2200萬餘元。

警方表示，「生基位」是類似風水的民俗信仰，俗稱「活人棺」，將生者指甲、毛髮、衣物、八字等物品，放入骨灰罈內，再放置在風水良好靈骨塔位或墓地，藉此改善生者運勢、健康；坊間有合法販售「生基位」業者，一個塔位或墓地要價數萬元至數十萬元不等，但也多次發生歹徒利用此行騙案例。

新北地檢署檢察官王涂芝今年11月8日指揮刑事警察局第九大隊搜索位於新北新莊區皓翊公司及負責人黃姓男子（32歲）及業務員蘇姓男子（30歲）等人位於新北市新莊區公司、 中和區住處等18處所，查扣現金223萬餘元、凍結毛姓男子名下帳戶金額共762萬元，並拘提黃男及蘇男等13人到案說明。檢方訊後認為黃、蘇二人涉及加重詐欺取財罪嫌，且有勾串之虞，昨向新北地院聲請羈押禁見二人均獲准；其餘同案被告則各以10萬元至20萬元不等金額交保侯傳。

近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，受害民眾不計其數，新北地檢署表示，將從嚴從速偵辦此類案件，並積極追索及查扣犯罪所得， 打擊假投資真詐騙犯行，維護金融秩序及保護民眾財產安全，也呼籲民眾勿為犯罪集團利用國人改運觀念推銷生基位產品，投資陷阱多，在投資時務必注意風險及陷阱，以避免受害。