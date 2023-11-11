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嘉市警向噪音改裝車宣戰 「馬上攔、馬上測、馬上罰」強力執法

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義警察局、環保局及嘉義市監理站針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人的車輛共同執行聯合稽查；市警察局長陳炯旭表示，以「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，針對違規車輛當場予以舉發，要有效遏阻噪音改裝歪風。

昨天晚上市警局一分局長林詔徹、二分局長郭志豪、交通隊長黃國欽及環保局空氣及噪音管理科科長黃中和率隊偕同監理站人員，出動40名警力於東區民族國小前、西區博愛路二段中油加油站前，同步實施「環、監、警」聯合稽查，共攔查百餘部汽、機車，執行聲音照相科技執法檢測998輛，其中當場攔檢2輛噪音超標車輛，依違反道路交通管理處罰條例第43條舉發，將處罰6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並將吊扣牌照6個月；另執行取締擅自改裝違規車輛12件、無照駕駛3件、車輛重要設備損壞未修復5件，一般超速6件、公共危險（酒後駕車）1件。

警方表示，取締改裝噪音車輛是執法重點，員警於執勤中發現改裝噪音車輛情事，主動攔查蒐證，通報環保局辦理調驗，讓民眾有個安寧生活環境。

市警局今年1月至10月舉發違規改裝、噪音車輛108件、危險駕車382件（含嚴重超速348件）、違反速限行駛6625件；通報監理、環保機關辦理調驗750部，經環保局檢測音量超標將依違反噪音管制法處以1800元以上3600元以下罰款。

市警察局長陳炯旭表示，不當改裝排氣管、引擎或超速及重催油門等駕駛行為，嚴重影響交通安全與環境安寧，警察局將持續聯合監理、環保機關強力執法。籲請民眾行車「不超速、不無照、不改裝」。

嘉義市警察局、環保局及嘉義市監理站針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人的車輛共同執行聯合稽查。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局、環保局及嘉義市監理站針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人的車輛共同執行聯合稽查。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局、環保局及嘉義市監理站針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人的車輛共同執行聯合稽查。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局、環保局及嘉義市監理站針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人的車輛共同執行聯合稽查。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局、環保局及嘉義市監理站針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人的車輛共同執行聯合稽查。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局、環保局及嘉義市監理站針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人的車輛共同執行聯合稽查。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局、環保局及嘉義市監理站針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人的車輛共同執行聯合稽查。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局、環保局及嘉義市監理站針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人的車輛共同執行聯合稽查。圖／嘉義市警局提供

噪音 警察 監理站 嘉義

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