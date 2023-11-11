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愛子確診亡提國賠1元被駁回 恩恩爸無奈：只盼悲劇不再重演

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市中和2歲男童「恩恩」去年確診新冠肺炎身亡，恩恩爸提出國賠求償1元，提出再上訴，但法院認定上訴無理由、不合法駁回。恩恩爸義務律師王妙華表示，恩恩爸對此感到無奈，忿忿不平，也希望不要再讓悲劇重演。

王妙華轉述，恩恩爸聽到判決結果，感到很無奈，但只能尊重法院的想法，還是會有一些忿忿不平，覺得提出的內容，為什麼法院沒有回應到相關內容，也感到遺憾，但訴訟制度關係，律師團向恩恩爸解釋過程序上會比較簡化。

針對部分上訴不合法，王妙華表示，小額判決的內容就可以比較簡化甚至不寫，律師團本來希望透過司法程序回應這塊是如何認定，但這部分沒有看到法院判決上，針對恩恩爸精神上痛苦交代，她自己也感到遺憾。

王妙華表示，當初律師團有跟恩恩爸建議提國賠，就是不希望糾結損失多少錢，失去孩子這本就是無法計算價格，才會選擇提出1元國賠，他們對法規規定沒有太大意見，但認為法院在理由上應該說明清楚一點。恩恩爸也說，希望整個政府機關要對於兒童或是緊急疾病上，要去思考整個事情的嚴重性，不要再讓悲劇重演。

恩恩爸。本報資料照片
恩恩爸。本報資料照片

恩恩爸 律師 國賠

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