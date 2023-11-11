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酒駕男自恃沒醉沒肇事 被抓11次罰不怕…法官重判1年7月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣邱姓重機拆除工人自2011年9月起陸續10次酒駕，共被裁罰16萬元，刑期從有期徒刑兩個月到11個月，今年6月他又酒後騎車，法官認為被刑罰的反應力薄弱，不應佯仗酒量好或運氣好未曾肇事而心存僥倖，無視自己及其他用路人的生命、身體、財產安全，這次判處依不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，判處邱男1年7月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，邱男今年6月傍晚在工地飲酒後，騎普通重機上路，被警攔查及酒測，吐氣所含酒精濃度測試達每公升0.66毫克，明顯違規。邱男2011年9月起多次酒駕，彰化地方法院2017年判處有期徒刑11月確定，執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以上的罪，為累犯。法官審酌邱男前案與本案罪名、行為態樣及侵害法益均屬相同，竟仍再犯，顯見對刑罰之反應力薄弱。

法官認為，媒體新聞不斷報導酒駕肇事所生的危害性，立法者甚至一再提高法定刑度以遏止酒駕行為，邱男也因酒駕而數次入獄服刑，更應知悉酒駕行為不當，不應佯仗酒量好或運氣好未曾肇事而心存僥倖，但他在112年5月17日酒駕案判決確定當日再次酒駕，足視國家禁絕酒後駕車行為的法律規範如無物，法敵對意識強烈，如不給予嚴懲，顯然不足以促使被告自省，且以自由刑的隔離使他遠離酒精，亦有避免他再犯功能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化地方法院重判邱姓重機拆除工人酒駕1年7月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院重判邱姓重機拆除工人酒駕1年7月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

酒駕 重機

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