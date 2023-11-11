快訊

又有颱風了？「鯉魚」最快下周一生成 這天探15度低溫「接近冷氣團」

台中數位3C精品店防盜繩沒用...慣竊徒手扯斷偷走iPhone14

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓慣竊缺錢花用，鎖定新時代購物中心的德誼數位3C精品店，趁著店員未注意時使用蠻力徒手扯斷連接展示機的防盜繩，當場偷走1支iPhone14 Pro Max 128G手機，刑事依竊盜罪判他4月，店家再提民事損害賠償，法院判賴應給付德誼3萬8900元，可上訴。

檢警調查，賴男2022年12月19日在下午3點多，在德誼1樓的店面內閒逛伺機作案，趁當時店員忙碌未注意時，竟徒手扯斷連接展示用手機的防盜繩，當場偷走店家1支金色iPhone14 Pro Max 128G手機。

法院刑事考量，賴男有多項竊盜前科，素行不佳，且正值青壯並非無工作能力，雖犯後坦承卻沒有賠償店家任何損失，依竊盜罪判他有期徒刑4月。

德誼再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭竊的手機價值3萬8900元，對賴全額求償；對此，賴男沒到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

法院查，店家有提出同款手機發票、蘋果手機全系列售價明細報導等件佐證，且，德誼經營的蘋果3C商品專賣店位於新時代購物中心，是人潮眾多的商城。

法院認為，依通常情形店家應可順利售出該手機獲利，因此售價和進貨成本間的差價，是店家可得預期的利益，視為店家所失利益，認為其求償有據，判賴應給付德誼3萬8900元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

竊盜 售價

延伸閱讀

台積營收創高 受惠蘋果、輝達等訂單挹注 跳增逾三成

蘋果Swift學生挑戰賽 2024年增設傑出獲獎者類別

隨機殺人傳言造成學生家長恐慌 三重蘆洲警方：這是假消息！

影／台北地下街慣竊落網！他犯逾50案 整台收銀機帶走...這次押了

相關新聞

萬聖節戴面具持刀...路人嚇壞 他辯拍片「想搞怪」代價曝光

台中李姓男子買萬聖節商品晚上躲在商場樓下停車場頭戴面具、手持玩具刀，一路閒晃還作勢驚嚇路人，一旁朋友還錄影片取樂被警方網...

台中數位3C精品店防盜繩沒用...慣竊徒手扯斷偷走iPhone14

台中賴姓慣竊缺錢花用，鎖定新時代購物中心的德誼數位3C精品店，趁著店員未注意時使用蠻力徒手扯斷連接展示機的防盜繩，當場偷...

宜蘭郭台銘連署書「每份400元」涉賄 主嫌到案無特殊身分

宜蘭爆出第二起郭台銘連署書涉賄案，犯嫌以宜蘭在地最大超商喜互惠頭城分店職員為主，用每份400元的價格買連署書，約買到20...

六福村東非狒狒槍擊案 下達開槍指令技工被起訴

六福村東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，在圍捕過程被獵人開槍擊中心臟死亡，由於狒狒屬保育類動物，桃園地檢署訊後依違反野生動物...

1張紙 揪出非法焚化廢液產業鏈

桃園侑晉科技公司負責人吳有信涉勾結2家化工公司及1家鎔爐製造公司，非法處理有害事業廢棄物高達675噸，不法獲利1億餘元，...

掃蕩黃牛／免費索票「未購買」 社維法難罰

文化創意產業發展法今年六月新規上路，專辦加價轉售與不正常掃票黃牛，刑事局日前接獲文化部告發，指知名樂團Coldplay今開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。