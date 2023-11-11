台中數位3C精品店防盜繩沒用...慣竊徒手扯斷偷走iPhone14
台中賴姓慣竊缺錢花用，鎖定新時代購物中心的德誼數位3C精品店，趁著店員未注意時使用蠻力徒手扯斷連接展示機的防盜繩，當場偷走1支iPhone14 Pro Max 128G手機，刑事依竊盜罪判他4月，店家再提民事損害賠償，法院判賴應給付德誼3萬8900元，可上訴。
檢警調查，賴男2022年12月19日在下午3點多，在德誼1樓的店面內閒逛伺機作案，趁當時店員忙碌未注意時，竟徒手扯斷連接展示用手機的防盜繩，當場偷走店家1支金色iPhone14 Pro Max 128G手機。
法院刑事考量，賴男有多項竊盜前科，素行不佳，且正值青壯並非無工作能力，雖犯後坦承卻沒有賠償店家任何損失，依竊盜罪判他有期徒刑4月。
德誼再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭竊的手機價值3萬8900元，對賴全額求償；對此，賴男沒到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。
法院查，店家有提出同款手機發票、蘋果手機全系列售價明細報導等件佐證，且，德誼經營的蘋果3C商品專賣店位於新時代購物中心，是人潮眾多的商城。
法院認為，依通常情形店家應可順利售出該手機獲利，因此售價和進貨成本間的差價，是店家可得預期的利益，視為店家所失利益，認為其求償有據，判賴應給付德誼3萬8900元。
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