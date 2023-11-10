聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭郭台銘連署書「每分400元」涉賄 主嫌到案無特殊身分

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭爆出第二起郭台銘連署書涉賄案，犯嫌以宜蘭在地最大超商喜互惠頭城分店職員為主，用每分400元的價格買連署書，約買到200分左右。今日下午檢警抓獲本案主要嫌疑人章姓男子，將漏夜訊問；章男並非連署站成員或喜互惠職員，也沒有黨公職。

檢方接獲情資，喜互惠超商頭城店有人涉嫌買連署書，昨日上午指揮警方、調查站與移民署專勤隊等單位超過100人，上午搜查頭城店與嫌疑人住所共10處地點，帶回12名犯嫌、11名證人；檢方漏夜複訊後6犯嫌無保請回，其餘6人分以2萬元、2萬元、3萬元、5萬元、8萬元、10萬元交保，全案朝違反總統選罷法行賄連署罪嫌偵辦。

檢方今天下午2時許找到涉案主嫌章男，複訊章男與另一名稍早到案的犯嫌蔡男，估計將漏夜訊問。據了解，章男昨日與今日上午因故不在宜蘭，似乎不曉得東窗事發，下午仍回到宜蘭，就被守株待兔的執法人員抓獲。

據悉，章男不是喜互惠職員或其他黨、公職人員，聯繫喜互惠頭城店的部分職員後，作價400元一分起訴書，從10月間到連署結束為止，買了約200分連署書；涉案喜互惠職員多數在頭城店，也有1名總店主管，因為住在頭城和頭城店職員較熟稔，也被邀請進入團夥。

喜互惠公司表示，「買連署書」是員工個人行為，公司並不知情；昨上午8時許頭城店被搜查後，公司緊急調派其他分店人手支援，9時半許恢復正常營業，其他分店並未涉入買連署書的案件；公司嚴禁職員工作時從事政治活動，會持續宣導法治觀念。

喜互惠頭城店爆出買郭台銘連署書案，今天下午主嫌章姓男子到案，據悉他並非連署站成員或喜互惠職員，也沒有黨公職。記者戴永華／攝影
喜互惠頭城店爆出買郭台銘連署書案，今天下午主嫌章姓男子到案，據悉他並非連署站成員或喜互惠職員，也沒有黨公職。記者戴永華／攝影

連署書 宜蘭 超商

延伸閱讀

宜蘭再傳郭台銘連署書「一分400元」 喜互惠職員涉案

外送員號召賺外快 200元收購郭台銘連署書遭法辦

獨／首起郭台銘連署涉賄 檢今借提王增基要他「供出上游」

民調／柯文哲討厭度最高 郭台銘喜好度最低

相關新聞

大巨蛋免費門票遭人網售1張3千元 北市刑大火速約談4黃牛

台北大巨蛋測試賽免費門票，有黃牛喊價1票3千元販售，引發社會譁然與質疑，台北市長蔣萬安憤怒表示，希望全民抵制這樣的惡劣行...

宜蘭郭台銘連署書「每分400元」涉賄 主嫌到案無特殊身分

宜蘭爆出第二起郭台銘連署書涉賄案，犯嫌以宜蘭在地最大超商喜互惠頭城分店職員為主，用每分400元的價格買連署書，約買到20...

為生活瑣事起殺機…6旬男痛毆、猛砍室友 法院重判無期徒刑

61歲曾姓男子借住外甥位於桃市龍潭的透天厝，與50黎姓租客屢因生活瑣事起糾紛，去年9月因黎的鬧鐘作響再起口角衝突，曾先持...

嘉檢警查獲首件立委選舉賭盤逮1嫌犯 下注金額曝光

總統立委選戰升溫，嘉義檢警查獲嘉義縣賴姓男子經營冷飲店，成立網路球類簽賭平台，針對嘉義縣山區立委選舉，開出1注新台幣1萬...

因應新法上路！犯保協會徵才 24年首次對外招募正副執行長

因應「犯罪被害人權益保障法」新法上路，財團法人犯罪被害人保護協會公開招聘執行長、副執行長兩職高階管理人，犯保協會董事長兼...

「卡神」楊蕙如詐977萬元答辯狀況外 法官酸：開庭前要做功課

被視為綠營網軍的「卡神」楊蕙如被控以易始公司籌辦2017、2018年度WTA台灣公開賽，以杰美、品原公司發票詐領補助款9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。