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宜蘭郭台銘連署書「每分400元」涉賄 主嫌到案無特殊身分
宜蘭爆出第二起郭台銘連署書涉賄案，犯嫌以宜蘭在地最大超商喜互惠頭城分店職員為主，用每分400元的價格買連署書，約買到200分左右。今日下午檢警抓獲本案主要嫌疑人章姓男子，將漏夜訊問；章男並非連署站成員或喜互惠職員，也沒有黨公職。
檢方接獲情資，喜互惠超商頭城店有人涉嫌買連署書，昨日上午指揮警方、調查站與移民署專勤隊等單位超過100人，上午搜查頭城店與嫌疑人住所共10處地點，帶回12名犯嫌、11名證人；檢方漏夜複訊後6犯嫌無保請回，其餘6人分以2萬元、2萬元、3萬元、5萬元、8萬元、10萬元交保，全案朝違反總統選罷法行賄連署罪嫌偵辦。
檢方今天下午2時許找到涉案主嫌章男，複訊章男與另一名稍早到案的犯嫌蔡男，估計將漏夜訊問。據了解，章男昨日與今日上午因故不在宜蘭，似乎不曉得東窗事發，下午仍回到宜蘭，就被守株待兔的執法人員抓獲。
據悉，章男不是喜互惠職員或其他黨、公職人員，聯繫喜互惠頭城店的部分職員後，作價400元一分起訴書，從10月間到連署結束為止，買了約200分連署書；涉案喜互惠職員多數在頭城店，也有1名總店主管，因為住在頭城和頭城店職員較熟稔，也被邀請進入團夥。
喜互惠公司表示，「買連署書」是員工個人行為，公司並不知情；昨上午8時許頭城店被搜查後，公司緊急調派其他分店人手支援，9時半許恢復正常營業，其他分店並未涉入買連署書的案件；公司嚴禁職員工作時從事政治活動，會持續宣導法治觀念。
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